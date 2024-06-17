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庫存回補及終端需求增 經部看好被動元件重返成長

中央社／ 台北17日電

經濟部統計處表示，去年第3季台灣被動元件產值轉為正成長，終止連6季負成長；隨著終端需求升溫以及庫存回補效益，今年第1季持續維持正成長態勢，經濟部看好今年產值有望重返成長軌道，擺脫連2年衰退陰霾。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，台灣被動元件工廠主要集中在新北市及桃園市，被動元件包括電容器、電阻器、電感器、變壓器等，為電子產品不可或缺的關鍵零件，主要應用於手機、電腦等消費性電子產品及伺服器、車用電子等。

依據最新的工廠校正及營運調查資料顯示，民國111年台灣被動元件業工廠家數366家，主要聚集在新北市130家及桃園市73家，整體占比分別為35.5%、19.9%，兩者合占超過5成。

統計處表示，111年起俄烏戰爭爆發，全球通膨升息壓力攀升，終端市場需求疲弱，加上產業進行庫存調整，台灣被動元件業產值自110年的高峰下滑，111年及112年分別年減19.4%、6.8%，連續2年負成長。

受惠AI、高效能運算等需求擴增，統計處表示，112年第3季被動元件業產值終止連續6季負成長，轉呈正成長，年增2.5%，終止連續6季負成長。隨終端需求逐漸由谷底回升，加上客戶回補庫存，今年第1季續維持去年下半年成長態勢，預期113年產值可望結束2年負成長，重返成長軌道。

統計處指出，台灣被動元件出口以電容器為大宗，直接外銷占比約8成。根據海關出口統計，113年前5月被動元件出口為7.2億美元，年減2.4%，雖續呈負成長，但減幅已明顯縮小。

依照產品別觀察，今年1至5月被動元件出口以電容器占44.0%最高，其次為電阻器、占38.1%，電感器居第3、占17.9%。

進一步觀察出口地區，統計處表示，今年前5月台灣被動元件出口以中國大陸及香港占62.4%居首，其次為美國占9.7%，東協占8.3%居第3。

不過隨全球供應鏈移轉，出口中國大陸及香港占比明顯下降。統計處說明，受美中貿易戰及疫情衝擊，電子產業進行生產基地多元布局，與106年比較，台灣被動元件出口中國大陸及香港占比下降7.9個百分點，而以出口美國及東協提高3.1、2.7個百分點較多。

被動元件

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