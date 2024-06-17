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訂單仍不穩！一家精密機械業、一家電子線材業共200多人放無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
無薪假示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
無薪假示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

勞動部17日發布最新減班休息（無薪假）統計。目前有262家、5,338人實施無薪假，製造業中，一家精密機械業、一家電子線材業各通報百餘人實施無薪假；另花蓮震災衝擊觀光業，花蓮旅宿觀光、休閒娛樂共有150多人被放無薪假。

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計262家，實施人數5,338人；較上期減少一家，但人數增加153人。

製造業仍是無薪假重災區。統計顯示，目前製造業有172家、4,550人實施無薪假，占全體無薪假人數八成五，較上期則減少15家、74人。勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，一家自行車零組件製造商停止實施約120人；其他製造業如資訊電子、化學工業、民生工業等都是中小型廠商停止實施，相對回穩。

不過，仍有製造業因接單不穩定，再通報實施無薪假。勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，金屬機電工業中，一家精密機械業、一家電子線材業者，各通報100餘人實施無薪假。

這期無薪假統計反映花蓮震災影響。李怡萱指出，另外有部分無薪假是花蓮的運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業（如沙灘車、農場等），總計約150多人，主要原因仍是受震災影響；勞動部後續仍會持續觀察。

勞動部 無薪假 製造業

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