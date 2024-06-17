快訊

死亡率逾8成！「癌王」站穩癌症排行 醫揭主因：早期無明顯症狀

「康熙來了」停播10年重出江湖？ 詹仁雄鬆口卡在這一關

美元走強 新台幣連2貶收32.385元

中央社／ 台北17日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料庫
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料庫

美元維持強勢格局，加上外資逢高調節、賣超台股後匯出，新台幣承受貶值壓力，今天收盤收在32.385元，貶3.5分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.495億美元。

台股上週在台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，今天大盤震盪整理，盤中一度翻紅攻抵22567點，續創新高，不過後繼無力，收跌8.19點，為22496.53點；三大法人合計賣超164.77億元，其中外資賣超159.38億元。

外匯交易員表示，這波台股漲勢相當強勁，頻頻寫下歷史新高，外資雖有進場，但不少逢高調節，在匯市有來有往、雙向操作，因此新台幣走勢未能與台股同步；今天外資加大調節力道，且美元指數續強，使得新台幣延續貶值格局。

新台幣兌美元今天開盤價為32.37元，最高32.36元、最低32.405元。

央行統計今天主要貨幣對美元升貶幅，美元指數上揚0.04%，人民幣持平、新台幣小跌0.11%、韓元貶值0.14%，日圓止跌回升、上揚0.08%。

外匯交易員分析，目前新台幣匯市缺乏明顯方向性，交投量能也不算熱絡，短線將以區間整理為主；不過本週財經焦點頗多，除了英國、瑞士央行利率決議，美國、中國也都有經濟數據公布，上週估美國聯準會今年只降息1次，接下來的經濟數據是否支持此方向，會是市場關注重點。

台股 新台幣

延伸閱讀

00713配息資本利得占比62% 法人：將進入資本利得高度配發期

外資上周大買台股357億元 亞股中獲外資最多挹注

台股下跌8點 三大法人賣超164億元

安聯投信：市場將對利率政策鈍化 轉向復甦中的基本面

相關新聞

打炒房鐵腕再出拳？央行第2季理監事會的三套劇本

中央銀行周四將召開理監事會，市場聚焦總裁楊金龍是否再祭新一波房市管制措施。多數金融圈主管認為，先進國家央行將在今年下半年降息，考量貨幣政策遞延效果，央行本次利率將按兵不動，但「或多或少」會採取房市管制措施，其中又以「這」一項措施對房市的影響最為巨大。

壽險業報佳音！壽險公會：前五月新契約保費3063.27億元 年增11.8%

壽險業業績持續回溫。壽險公會17日發布最新統計，今年前五月，壽險業保費收入（加計負債）合計為9,389.32億元，較去年...

REITs修法 宏大：新法上路「這檔基金」身價最誘人

攸關投信業者發行不動產投資信託基金（REITs）的「證券投資信託顧問法」修正草案，5月15日在立法院財委會初審通過。簡要...

新台幣貶3.5分 收32.385元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.385元，貶3.5分，成交金額10.16億美元

金融CEO看AI挑戰 目前營運獲利模式撐不到10年

PwC Taiwan於2024年6月17日發布《2024台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，發現台灣金融業企業領袖的主要威...

摩根投信、夢想之家合作 五年資助751位弱勢學子追夢

自2020年開始，摩根投信和夢想之家合作，設立「摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金」專案，共資助751位優秀學子，讓他們在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。