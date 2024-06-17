美元走強 新台幣連2貶收32.385元

美元維持強勢格局，加上外資逢高調節、賣超台股後匯出，新台幣承受貶值壓力，今天收盤收在32.385元，貶3.5分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.495億美元。

台股上週在台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，今天大盤震盪整理，盤中一度翻紅攻抵22567點，續創新高，不過後繼無力，收跌8.19點，為22496.53點；三大法人合計賣超164.77億元，其中外資賣超159.38億元。

外匯交易員表示，這波台股漲勢相當強勁，頻頻寫下歷史新高，外資雖有進場，但不少逢高調節，在匯市有來有往、雙向操作，因此新台幣走勢未能與台股同步；今天外資加大調節力道，且美元指數續強，使得新台幣延續貶值格局。

新台幣兌美元今天開盤價為32.37元，最高32.36元、最低32.405元。

央行統計今天主要貨幣對美元升貶幅，美元指數上揚0.04%，人民幣持平、新台幣小跌0.11%、韓元貶值0.14%，日圓止跌回升、上揚0.08%。

外匯交易員分析，目前新台幣匯市缺乏明顯方向性，交投量能也不算熱絡，短線將以區間整理為主；不過本週財經焦點頗多，除了英國、瑞士央行利率決議，美國、中國也都有經濟數據公布，上週估美國聯準會今年只降息1次，接下來的經濟數據是否支持此方向，會是市場關注重點。