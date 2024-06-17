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前5月對外投資額成長6成 對新南向國家投資大增119%

中央社／ 台北17日電

經濟部表示，鴻海以約9.3億美元轉投資越南2家公司，推升今年前5月對外投資件數和金額成長，投資金額年增60.8%，其中核准對新南向國家投資金額更大幅成長119.17%，反觀對中國大陸投資金額年減約15.7%。

經濟部投資審議司今天公布今年前5月整體對外投資情形，累計1至5月核准件數為302件，較去年同期增加46.60%，投資金額為133億7358萬2000美元，年增60.80%。

投審司表示，5月核准大案為鴻海精密工業股份有限公司以約9.3億美元增資新加坡FOXCONNSINGAPORE PTE LTD，最終轉投資越南2家公司，分別從事多媒體智能裝置產銷、印刷電路板產銷業務；以及台北富邦商業銀行股份有限公司以1.73億美元投資越南TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO.,LTD.-HO CHI MINH CITY BRANCH。

前5月核准對新南向國家投資方面，投審司表示，核准件數為134件，較去年同期增加69.62%，投資金額42億1696萬4000美元，年增119.17%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

至於對中國大陸投資，投審司表示，累計今年前5月核准對中國大陸投資件數為125件，年減19.35%；核准投資金額12億7078萬9000美元，較去年同期減少15.69%。

僑外來台投資方面，投審司表示，今年前5月核准件數為908件，年減少3.20%；在核准金額部分，投資金額31億384萬4000美元，較去年同期減少27.37%。核准大案包括英商YUNLIN MIDCO LIMITED對允能風力發電股份有限公司增資約7億歐元，以及英商COMPUTERLINKS（UK）LIMITED以新台幣69億1679萬9968元增資艾睿電子。

投審司表示，今年前5月核准新南向國家來台投資件數為264件，年增7.76%，投資金額1億5528萬7000美元，較去年同期減少67.79%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及澳大利亞。

陸資來台投資方面，投審司表示，今年前5月核准件數為16件，年增33.33%；投資金額1568萬7000美元，年增23.01%。根據統計，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1602件，核准投資金額26億1163萬3000美元。

增資 新加坡 新南向 陸資

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