聯準會降息倒數 這檔幫您掌握「輕鬆置債」甜蜜點

追求穩健收益的領息族留意了！根據美國聯準會最新決議，現仍維持聯邦基金利率在5.25-5.5%高檔區間不變，但預期今年H2可望降息1碼，明年預估降息4碼，顯示目前債市正處於「受惠高檔利率」及具「潛在資本利得機會」的投資甜蜜點。富蘭克林證券投顧表示，面對通膨目標僅剩最後一哩路、聯準會降息倒數情境下，建議投資人可選擇精選收益複合債券型基金，有專家主動彈性置債，一檔即可網羅債市雙重收益機會並防禦股市高檔波動。

聯準會降息倒數 現正值債市投資甜蜜點

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽表示，團隊預期聯準會今年應會於12月降息，現階段債券不僅殖利率誘人且多數報酬來自固定債息收益，為近15年來罕見機會，債券可望重新成為平衡股市震盪的投資利器。 且參考歷史經驗，聯準會自停止升息後債市行情即已啟動，不一定要等到降息開始。統計自1989年至2018年近五次停止升息後，美國高評級複合債指數於最後升息日之後24個月平均上漲達19.69%，而此波自2023/7/26最後升息日以來，複合債指數已有2.56%的漲幅(如圖)。

資料來源: 理柏資訊，彭博美國綜合債指數，美元計價，取最近六次(含本次)聯準會停止升息日(橫軸為0)之前6個月(橫柚負值)及後24個月表現，本波截至2024/6/12表現。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會6月會議顯示下半年將降息1碼、明年預估將降息4碼，目前債市正處於「受惠高檔利率」及具「潛在資本利得機會」甜蜜點，投資人進可期待殖利率下滑空間，退亦可持續領取較高債息收益，進可攻退可守，降息倒數前進場布局良機顯現。

精選收益策略 主動管理、彈性配置引領績效勝出

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)具備主動管理優勢，可順應宏觀局勢發展，靈活彈性配置各類債券！如2022年當時全球央行為對抗高通膨強勢升息，恐形成經濟隱憂，經理團隊便適時提高公債及投資級企業債；2023年市場低估美國強韌經濟，機動調配增持投資級及非投資級企業債，現階段最新配置則以投資級債為多，爭取15年來罕見債息收益機會。

富蘭克林證券投顧表示，現階段正值美國經濟穩健、聯準會貨幣政策即將轉向寬鬆的轉折點，有利股、債市多頭行情表現，而在AI新趨勢引領美股屢創歷史新高之際，提醒投資人宜同步加強風險意識，隨股市攀高之餘，宜適度增持具有專家導航G.P. S三大優勢的精選收益複合債券型基金，集結1) Growth投資成長-透過專業主動管理，績效短中長期領先；2) Period中天期債-中性因應通膨、景氣、利率等多重因子拔河戰；3) Stable波動偏低-嚴選高品質債，穩健管控下檔風險等優勢，由專家精選置債分散布局，一舉網羅全球各債市收益及成長機會，同時防禦股市創高後的不確定性風險。

資料來源：理柏資訊，A股美元累積股份台幣計價截至2024/5/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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