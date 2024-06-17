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經濟部：歐洲車用晶片大廠英飛凌 將在台成立研發中心

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部17日於德國在台協會，與全球車用半導體領先廠商英飛凌共同宣布在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」。圖／路透
經濟部17日於德國在台協會，與全球車用半導體領先廠商英飛凌共同宣布在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」。圖／路透

經濟部17日於德國在台協會，與全球車用半導體領先廠商英飛凌共同宣布在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，這是歐洲晶片大廠首度在台設立此類研發中心，象徵著台灣在全球半導體和車用晶片領域的影響力進一步提升。

經濟部長郭智輝表示，經濟部曾多次拜訪英飛凌，積極邀請英飛凌合作開發先進技術，這次非常高興能得到英飛凌德國總部的支持，選擇台灣作為最新研發計畫的據點。台灣擁有全球第一的半導體製造供應鏈與資通訊應用技術，這次研發中心的成立，將導入全球領先的車用無線控制技術，強化國內廠商與國際車用電子專家的技術合作，並加速國內業者進入國際車用市場。透過與英飛凌合作，期待能讓台灣成為車用晶片的世界核心。

英飛凌物聯網、計算與無線業務部門執行副總裁Sam Geha表示，自1999年進入台灣市場以來，在台灣已深耕近25年。英飛凌對台灣充滿活力的創新生態系統印象深刻，包括其高技能的研發人才和強大的產業聚落。此次透過由台灣經濟部支持的「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體前瞻研究夥伴發展計畫」，將在台既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，並攜手在地的產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。

英飛凌為全球最大的車用晶片公司，也是電源系統及物聯網半導體的領導廠商，此次「英飛凌先進汽車和無線通訊半導體研發與合作發展計畫」將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發並生產，並強化國際車用電子專家與國內整車廠、車用電子廠及學研共同合作研發無線電池管理系統、次世代智慧座艙、智慧汽車門禁系統等應用方案，協助國內業者加速通過複雜且嚴格的車規驗證，跨入國際車用市場。計畫總經費12億元，預計促成英飛凌在台投資27億元，帶動台灣電動車上下游產業產值達600億元。

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