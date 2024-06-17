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勞動部職前訓練結合虛擬實境 助銲接初學者上手

中央社／ 台北17日電

勞動部今天發布新聞稿表示，勞動部自辦職前訓練透過VR虛擬實境和AR擴增實境，可協助銲接基礎學員操作，大幅減少物料消耗與廢料產生，降低碳排放，初學者更容易上手。

因應產業在數位轉型過程人才需求，勞動力發展署北分署的職業訓練課程規劃與教學模式也與時俱進，除開辦AI、智慧製造、節能等趨勢課程外，還導入VR虛擬實境與AR擴增實境等數位教材，應用於銲接、室內配線等職類的訓練中。

勞動部表示，透過數位教學工具，對缺乏基礎的學員能降低初學階段的操作風險、減少材料消耗，進而提高整體訓練的安全性及學習的精準度，提升整體訓練質量與效益，為產業培訓出更多專業人才。

勞動部說明，透過VR銲接模擬機，學員還可透過回放系統檢查姿勢與細節，進一步提高操作精確度。與傳統銲接訓練相較，VR銲接模擬機提供無火花、無高溫、無氣體及無煙塵的安全訓練環境，大幅減少物料消耗與廢料產生，降低碳排放，初學者更容易上手。

另外，室內配線的AR擴增實境數位教材，則將電路原理和配電盤虛擬視覺化，透過電路控制元件互動教材，幫助學員理解電路零組件原理、配線流程及操作技巧，提升實作步驟正確性。

勞動部指出，銲接技術應用廣泛，從基礎建設、汽車製造、精密金屬加工到晶圓製造等領域都不可或缺，隨著離岸風電、航太等高科技產業的發展，對銲接專業人才的需求更是日益增長；然而銲接訓練對場地環境安全、設備材料、防護裝備都有高要求，導致實際操作的門檻相當高。

以離岸風電產業為例，特別是水下基礎鋼構，銲接更是不可或缺的關鍵技術，薪資潛力上看新台幣12萬元。

勞動部北分署今年度自辦職前訓練中，AI及重點產業領域相關課程有「銲接」、「室內配線」、「物聯網-AI程式設計應用實務」及「物聯網應用設計」等，歡迎15歲以上有志習得趨勢產業技能的失待業者報名參加。

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