工商協進會理監事晉見賴總統 提金融發展等30餘項建言

工商協進會17日表示，新政府即將就職滿月之際，工商協進會由理事長吳東亮率理監事一行三十餘人，17日上午前往總統府晉見賴清德總統， 並呈遞一份包含促進金融發展等三十餘項建言書。

工商協進會表示，府方由總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝等官員陪同賴總統接見。

賴總統表示，政府未來要實現台灣經濟永續發展，更需要協進會的鼎力支持，持續為國家經濟發展、產業發展提出更多建言，並對工商協進會理監事提出三點期許：一，鼓勵企業將獲利與員工共享，為員工加薪 ， 協助改善低薪現象；二，鼓勵企業在內部建置幼兒園或托育中心，與政府聯手實現 0-6 歲國家養的政策目標；三，配合政府建置社/青宅政策，鼓勵企業規劃自行建置員工宿舍，解決年輕員工住的問題等。

吳東亮致詞表示，現在是台灣國際能見度最高，也是台美、台日關係最好的時刻，應當牢牢掌握機遇。台灣擁有實現「AI 產業化、產業 AI 化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓 AI 產業發展無後顧之憂，實現台灣成為 AI 人工智慧島的目標。

吳東亮提及台灣醫衛制度與生技醫療的成就，在 Covid-19期間已獲得世界肯定，再生醫療雙法三讀通過後，打造友善的法規環境，期盼政府能持續鼓勵支持生醫產業發展，讓生技產業成為下一座護國群山，實現「健康台灣」的目標。

吳東亮指出，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的2倍，而且有三家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，方能打造國際級銀行，作為台灣產業持續成長的後盾，也能進一步創造就業、改善服務業長期低薪問題 。

因此，吳東亮建議，金融監管單位多加傾聽業界的聲音，採取監理與發展並重的策略，從寬解釋法令或甚至修改法令，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，成為另一座護國群山，早日實現亞洲資產管理中心。

吳東亮最後表示，未來工商協進會將持續秉持創會宗旨，配合國家經濟發展的政策規劃，加強與政府溝通、合作，拓展國際競爭力，也會從旁協助政府早日加入 CPTPP，實現「經濟日不落國」的目標。

此外， 與會的工商協進會的理監事們也針對近來工商界關切的議題，如：提升台灣對外的形象價值、強化與印度經貿關係、引進AI及現代化設備強化港口基建設施、重視青年微型創業、參考日本做法調整非核家園政策、研議開放服務業外勞…等，踴躍發言表達看法，並提出包括「AI 創新與產業升級轉型」、「淨零轉型」、「促進金融發展」及「供應鏈重組」等攸關企業營運三十餘項書面建言，彙整成冊由吳東亮面呈賴總統參採。

賴總統也相當重視，允諾將交由相關部會研議處理，與會代表都能感受到賴總統用心聆聽企業界的聲音與對工商發展議題的重視。

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