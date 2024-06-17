面見賴清德 吳東亮：盼以科學角度重新檢視非核家園

新政府就職將滿月，工商協進會理事長吳東亮率理監事前往總統府拜會總統賴清德，就工商界所關心的議題呈遞一份包含促進金融發展等30餘項建言書。

吳東亮表示，現在是台灣國際能見度最高，也是台美、台日關係最好的時刻，應當牢牢掌握機遇，台灣擁有實現「AI產業化、產業AI化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓AI產業發展無後顧之憂，實現台灣成為AI人工智慧島的目標。

吳東亮也說，台灣在Covid-19期間已獲得世界肯定，再生醫療雙法三讀通過後，打造友善的法規環境，期盼政府能持續鼓勵支持生醫產業發展，讓生技產業成為下一座護國群山，實現「健康台灣」的目標。

吳東亮指出，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的2倍，而且有3家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有，台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，方能打造國際級銀行，作為台灣產業持續成長的後盾，也能進一步創造就業、改善服務業長期低薪問題。

因此，吳東亮也建議，金融監管單位多加傾聽業界的聲音，採取監理與發展並重的策略，從寬解釋法令或甚至修改法令，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，成為另一座護國群山，早日實現亞洲資產管理中心。

賴清德也對工商協進會的理監事提出三點期許，鼓勵企業將獲利與員工共享，為員工加薪，協助改善低薪現象；鼓勵企業在內部建置幼兒園或托育中心，與政府聯手實現0~6歲國家養的政策目標；配合政府建置社/青宅政策，鼓勵企業規劃自行建置員工宿舍，解決年輕員工住的問題等。

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