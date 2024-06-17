快訊

牛津大學調查：全球讀者對新聞感到疲乏、信任度下降

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

面見賴清德 吳東亮：盼以科學角度重新檢視非核家園

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報資料照片

新政府就職將滿月，工商協進會理事長吳東亮率理監事前往總統府拜會總統賴清德，就工商界所關心的議題呈遞一份包含促進金融發展等30餘項建言書。

吳東亮表示，現在是台灣國際能見度最高，也是台美、台日關係最好的時刻，應當牢牢掌握機遇，台灣擁有實現「AI產業化、產業AI化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓AI產業發展無後顧之憂，實現台灣成為AI人工智慧島的目標。

吳東亮也說，台灣在Covid-19期間已獲得世界肯定，再生醫療雙法三讀通過後，打造友善的法規環境，期盼政府能持續鼓勵支持生醫產業發展，讓生技產業成為下一座護國群山，實現「健康台灣」的目標。

吳東亮指出，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的2倍，而且有3家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有，台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，方能打造國際級銀行，作為台灣產業持續成長的後盾，也能進一步創造就業、改善服務業長期低薪問題。

因此，吳東亮也建議，金融監管單位多加傾聽業界的聲音，採取監理與發展並重的策略，從寬解釋法令或甚至修改法令，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，成為另一座護國群山，早日實現亞洲資產管理中心。

賴清德也對工商協進會的理監事提出三點期許，鼓勵企業將獲利與員工共享，為員工加薪，協助改善低薪現象；鼓勵企業在內部建置幼兒園或托育中心，與政府聯手實現0~6歲國家養的政策目標；配合政府建置社/青宅政策，鼓勵企業規劃自行建置員工宿舍，解決年輕員工住的問題等。

吳東亮

延伸閱讀

賴清德不認首戰即終戰 黃國昌：國家領導人應避免首戰

賴清德指首戰即終戰是投降主義拒接受 蔣萬安：別意識形態掛帥

民進黨昨新北首場「反擴權」 江怡臻酸：難怪賴清德這麼怕

賴清德督軍、官校生疑熱傷害 腎臟醫：腎衰竭風險高

相關新聞

面見賴清德 吳東亮：盼以科學角度重新檢視非核家園

新政府就職將滿月，工商協進會理事長吳東亮率理監事前往總統府拜會總統賴清德，就工商界所關心的議題呈遞一份包含促進金融發展等...

彰濱至竹苗沿海適合蓋離岸風機？ 經濟部地礦中心給答案了

賴政府致力於能源轉型，加速建置離岸風電綠電進程，經濟部地質調查及礦業管理中心（以下簡稱「地礦中心」）已完成澎湖周邊、彰濱...

工商協進會理監事晉見賴總統 提金融發展等30餘項建言

工商協進會17日表示，新政府即將就職滿月之際，工商協進會由理事長吳東亮率理監事一行三十餘人，17日上午前往總統府晉見賴清...

經部公布澎湖竹苗等離岸風場地質調查 助攻綠能建置

政府大力推動離岸風電，經濟部地質調查及礦業管理中心今天表示，已完成澎湖周邊、彰濱至竹苗近岸地區離岸風場區域的地下地質調查...

央行：今年台灣面臨5大不確定性 美國總統大選添變數

台灣景氣穩步回升，主要機構紛紛上修台灣今年經濟成長率至3.5%以上，不過中央銀行認為，主要央行貨幣政策動向、貿易爭端再起...

全球原油需求轉強 下半年供需吃緊

街口投信分析，上周油價累計上漲近4%，受到三大能源機構分別發佈原油展望影響，美國能源資訊署EIA小幅上調2024年石油需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。