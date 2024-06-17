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經部公布澎湖竹苗等離岸風場地質調查 助攻綠能建置

中央社／ 台北17日電
政府大力推動離岸風電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
政府大力推動離岸風電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

政府大力推動離岸風電，經濟部地質調查及礦業管理中心今天表示，已完成澎湖周邊、彰濱至竹苗近岸地區離岸風場區域的地下地質調查，分析淺層斷層、沙波移棲等影響因子，可協助開發單位避開工程風險較高區域，並縮短環評時程。

地礦中心今天發布新聞稿表示，台灣海峽離岸風場區域地質條件複雜，目前已知地質影響因子包括淺層斷層、沙波移棲、流體煙囪、堅硬地層、背斜構造等5項，分布區位不一，風機基礎設計、座落需加以考量，以避開可能造成工程風險的地質問題。

地礦中心表示，納入最新調查分析成果，公開竹苗近岸區及更新彰濱海域離岸風場地質影響因子潛勢，提供風場相關主管單位、風電開發廠商辦理規劃及開發參考。風電開發廠商藉此並經過基礎地質精查，能細緻規劃風機配置，避開工程風險較高區域，能有效縮短環評時程，達到加速風機建置及綠電產出。

地礦中心111年已完成彰濱離岸風場的區域地質調查，112年將調查區域擴展至澎湖周邊及竹苗近岸，並進行彰濱外海區域的補充調查。

關於地質影響因子潛勢，地礦中心進一步說明，淺層斷層可能造成地層錯動、沙波移棲影響風機基礎的埋深變化或基礎掏空、流體煙囪可能導致基礎溜樁或承載力不足、堅硬地層和背斜構造分布使地層硬度不均影響施工等。

地礦中心表示，調查成果及分析資料皆公開於「離岸風電地質與環境感知系統」，供外界查詢利用。此外，規劃113年將針對竹苗較外海區及補充近岸區調查，成果將於114年初完成彙整分析後公開。

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