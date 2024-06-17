央行：今年台灣面臨5大不確定性 美國總統大選添變數

台灣景氣穩步回升，主要機構紛紛上修台灣今年經濟成長率至3.5%以上，不過中央銀行認為，主要央行貨幣政策動向、貿易爭端再起等5大不確定性將影響台灣經濟表現，尤其年底美國總統大選結果，可能導致國際政經情勢產生重大變化。

受惠於人工智慧（AI）需求大爆發，台灣出口表現轉趨熱絡，帶動今年整體經濟成長率。中央銀行預測2024年全年經濟成長率預測值為3.77%，優於3月的預測值3.22%，並指出主要機構對今年台灣經濟成長率預測平均值超過3.5%。

不過央行於理監事會後參考資料中指出，今年主要央行貨幣政策動向、主要經濟體間貿易爭端再起、中國大陸經濟情勢變化的影響、國際政經情勢變化，以及結構性因素對通膨影響加劇5大不確定性，均可能影響台灣後續經濟走勢。

貿易爭端部分，央行指出，近期除美中爭端，歐盟與七大工業國（G7）與中國大陸貿易摩擦升溫。而今年5月14日，美國為了避免中國大陸不公平貿易行為戕害關鍵產業發展，對總額約180億美元的中國大陸新三樣、鋼鐵及鋁製品、半導體、船岸起重機、醫療產品等加徵25%至100%懲罰性關稅，美中角力加劇，增添全球經貿發展不確定性。

另一方面，央行也擔心，因貿易摩擦加速全球供應鏈重組腳步與經濟零碎化，台灣廠商可能因客戶要求，到海外設廠生產，減少在台投資與生產活動，影響未來台灣出口與民間投資動能。

國際政經情勢部分，央行認為，年底的美國總統大選結果，可能導致國際政經情勢產生重大變化，帶來不確定性。

此外，台灣尚未甩開通膨陰霾，但隨著氣候變遷、全球貿易零碎化與人口快速老化以及碳費課徵等供給面的不穩定性漸增，央行認為，將對供給面形成普遍且持續的衝擊，可能影響未來全球與台灣通膨情勢。

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