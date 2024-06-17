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無薪假增153人 製造業接單不穩、花蓮震災所致

中央社／ 台北17日電

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期製造業金屬機電工業中有2家業者各增加約100餘人，另外花蓮震災影響當地仍有150多人實施無薪假；整體人數較上期增加153人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計262家，實施人數5338人；與3日公布實施家數計263家，實施人數5185人相比，本次家數減少1家，人數增加153人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，製造業部分，在金屬機電工業類別中的精密機械業、建築建材業各有1家業者實施減班休息，各增加約100餘人，主要原因都是接單不穩。

不過，李怡萱表示，同樣也是金屬機電工業中有1家自行車零組件製造商停止實施約120人；其他製造業如資訊電子、化學工業、民生工業等都是中小型廠商停止實施，相對回穩。

李怡萱指出，另外有部分減班休息是位於花蓮的運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業（如沙灘車、農場等），總計約150多人，主要原因仍是受震災影響；勞動部後續仍會持續觀察。

李怡萱說，勞動部已提出多項協助措施，也呼籲民眾前往花蓮旅遊，以行動支持花蓮振興。

勞動部 多人 花蓮

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