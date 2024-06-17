汎銓董座兒子柳淳浩規畫進董事會 增設獨董律師楊佳陵出任

材料分析大廠汎銓（6830）今年進行董事改選，董事規畫名單出爐。汎銓現任董事長柳紀綸兒子柳淳浩規畫進入董事會，並於7月1日出任董事長特助暨子公司美國汎銓公司執行長；此次董事規畫名單也增設一名女性獨董，由名律師楊佳陵出任。

柳淳浩是材料本科畢業，取得清大材料學位後轉赴美國史丹佛大學物理研究所攻讀，碩士畢業任職美國新創公司研發部門，熟悉美國科技發展。看好父親創設計的汎銓在尖端技術材料分析及全球布局，決定加入汎銓，協助汎銓拓展先進邏輯晶片材料與先進光積體電路及光學元件封裝（CPO）特殊材料分析技術發展，掌握全球AI發展和先進封裝大商機。

柳淳浩堪稱文武雙全，不僅取得名校史丹佛物理系碩士學位，在美國就學期間還擔任史丹佛大學桌球社社長及該校桌球隊隊長，在美國校際比賽，屢屢創佳績。

今年5月清華大學旅美校友組成台灣清華隊，5月26日在美國矽谷舉辦的「灣區紫荊盃乒乓球賽」，在60多支隊伍中取得冠軍。

其實柳淳浩在小學時，就擁有圍棋5段的實力，擅長策略布局，柳紀綸形容他抗壓及韌性強，整合能力也很強，加上又是懂得材料分析高手，有他助陣，將為汎銓如虎添翼。

事實上柳淳浩的姐姐柳孟鵑，也是位學霸，成大醫學系畢，先在成大醫院擔任住院醫師及總醫師，目前擔任新光醫院小兒科主治醫師。

柳孟鵑在高中時寫了一篇文情並茂的信，暱稱老爸為「阿綸司機」，文中提到許多溫馨的生活點滴。她說，上學或假日出遊，「阿綸司機」的貼心接送，是陪伴成長的最重要養份，許多趣事構成幸福的兒時往事。成長及就學期間，父親不斷的溫暖鼓勵，是努力不放棄的最大力量。也因為遺傳了優良基因及身教，面對小病人及家長時，以「視病如親」的態度，展現一位好醫師該有的耐心及親和力。

汎銓訂6月26日舉行股東常會，將承認去年財報及通過去年盈餘分派案並進行董事改選，預料將通過去年每股配息4.5元。此次董事改選中，中華開發全力支持柳淳浩，將退出董事會將席次讓給柳淳浩，且持續加碼買進汎銓。此次董事規畫候選名單中，柳紀綸好友也讓出董事席次，讓汎銓增列一席女性獨董席次，規畫由擁有美國史丹佛和柏克萊雙學院碩士，並取得柏克萊加州大學法學院博士等頂尖名校律師楊佳陵出任。