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汎銓董座兒子柳淳浩規畫進董事會 增設獨董律師楊佳陵出任

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸兒子柳淳浩將在今年股東常會董事改選進入董事會，並於7月1日出任董事長特助暨子公司美國汎銓公司執行長。圖/柳紀綸提供
汎銓董事長柳紀綸兒子柳淳浩將在今年股東常會董事改選進入董事會，並於7月1日出任董事長特助暨子公司美國汎銓公司執行長。圖/柳紀綸提供

材料分析大廠汎銓（6830）今年進行董事改選，董事規畫名單出爐。汎銓現任董事長柳紀綸兒子柳淳浩規畫進入董事會，並於7月1日出任董事長特助暨子公司美國汎銓公司執行長；此次董事規畫名單也增設一名女性獨董，由名律師楊佳陵出任。

柳淳浩是材料本科畢業，取得清大材料學位後轉赴美國史丹佛大學物理研究所攻讀，碩士畢業任職美國新創公司研發部門，熟悉美國科技發展。看好父親創設計的汎銓在尖端技術材料分析及全球布局，決定加入汎銓，協助汎銓拓展先進邏輯晶片材料與先進光積體電路及光學元件封裝（CPO）特殊材料分析技術發展，掌握全球AI發展和先進封裝大商機。

柳淳浩堪稱文武雙全，不僅取得名校史丹佛物理系碩士學位，在美國就學期間還擔任史丹佛大學桌球社社長及該校桌球隊隊長，在美國校際比賽，屢屢創佳績。

今年5月清華大學旅美校友組成台灣清華隊，5月26日在美國矽谷舉辦的「灣區紫荊盃乒乓球賽」，在60多支隊伍中取得冠軍。

其實柳淳浩在小學時，就擁有圍棋5段的實力，擅長策略布局，柳紀綸形容他抗壓及韌性強，整合能力也很強，加上又是懂得材料分析高手，有他助陣，將為汎銓如虎添翼。

事實上柳淳浩的姐姐柳孟鵑，也是位學霸，成大醫學系畢，先在成大醫院擔任住院醫師及總醫師，目前擔任新光醫院小兒科主治醫師。

柳孟鵑在高中時寫了一篇文情並茂的信，暱稱老爸為「阿綸司機」，文中提到許多溫馨的生活點滴。她說，上學或假日出遊，「阿綸司機」的貼心接送，是陪伴成長的最重要養份，許多趣事構成幸福的兒時往事。成長及就學期間，父親不斷的溫暖鼓勵，是努力不放棄的最大力量。也因為遺傳了優良基因及身教，面對小病人及家長時，以「視病如親」的態度，展現一位好醫師該有的耐心及親和力。

汎銓訂6月26日舉行股東常會，將承認去年財報及通過去年盈餘分派案並進行董事改選，預料將通過去年每股配息4.5元。此次董事改選中，中華開發全力支持柳淳浩，將退出董事會將席次讓給柳淳浩，且持續加碼買進汎銓。此次董事規畫候選名單中，柳紀綸好友也讓出董事席次，讓汎銓增列一席女性獨董席次，規畫由擁有美國史丹佛和柏克萊雙學院碩士，並取得柏克萊加州大學法學院博士等頂尖名校律師楊佳陵出任。

汎銓也是繼另一材料分析大廠閎康後，同時布局美國和日本的台積電供應鏈成員。汎銓在美國和日本兩地布局，均規畫今年底完成廠房布建，明年第1季營運，迎接明年半導體景氣大復甦潮。

由柳淳浩號召清華大學旅美校友組成台灣清華隊，上月在美國矽谷舉辦的「灣區紫荊盃乒乓球賽」，力克60多支隊伍，取得冠軍。圖/柳紀綸提供
由柳淳浩號召清華大學旅美校友組成台灣清華隊，上月在美國矽谷舉辦的「灣區紫荊盃乒乓球賽」，力克60多支隊伍，取得冠軍。圖/柳紀綸提供
汎銓董事長柳紀綸（左二）全家福，左一為擔任小兒科醫生的柳孟鵑；右一為兒子柳淳浩。圖/柳紀綸提供
汎銓董事長柳紀綸（左二）全家福，左一為擔任小兒科醫生的柳孟鵑；右一為兒子柳淳浩。圖/柳紀綸提供

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