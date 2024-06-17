油價連三周下跌後反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

OPEC+自願減產措施僅延長至第3季導致油價於先前一周挫跌至四個月低點價位後，官員們澄清如有必要可以暫停或逆轉產量調整，加以美國通膨降溫提升風險偏好情緒，以及俄羅斯計畫減產以彌補產量超過配額，預計在去(2023)年宣佈的減產50萬桶/日的基礎上再減產47.1萬桶/日，利多消息抵減美國原油與成品油庫存同步攀升，以及伊拉克預計近期將與庫爾德半自治區和當地國際石油公司達成最終協定，重啟中斷逾一年石油出口的利空，油價於連三周下跌後反彈回升。

西德州近月原油期貨價格單周上漲4.09%，美國能源資訊局數據顯示，截至6月7日為止一周，美國商業原油庫存增加370萬桶、汽油庫存增加260萬桶、蒸餾油庫存增加90萬桶。金屬部分，美國通膨放緩聯準會降息預期增溫支撐金屬價格走勢，銅價於連三周下跌後反彈，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.33%，但美元走揚仍壓抑金價走弱，黃金期貨價格下跌0.22%，CRB商品價格指數上漲1.99%。

富蘭克林證券投顧表示，就供應面而言，OPEC+雖決議自10月起逐步退出220萬桶/日的自願減產措施，但也闡明會視當時的市場狀況進行機動調整，體而言，OPEC+以外國家才是原油供應充足的主要因素，但OPEC+減產政策延長仍有助於油價下檔提供支撐，而中東地緣政治風險擔憂仍需持續留意伊朗等重要石油生產國原油供應中斷風險。

就需求面而言，4月全球石油需求依舊維持強韌，而美國正處於夏季用油旺季期間，持續觀察汽油需求狀況，整體評估石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。就能源股而言，受油價上漲支撐且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

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