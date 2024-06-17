聽新聞
test
0:00 / 0:00
經長談電價 藍委批為了再調漲
經濟部長郭智輝日前表示「電價不是愈便宜愈好」、「不必每個房間都裝冷氣」引發非議，經濟部官員昨天表示，郭智輝是要強調價格的設計應該考量節能誘因；此外，永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向。
針對郭智輝的說法，國民黨立委王鴻薇指出，難道企業界會覺得電價愈貴愈好嗎？立委許宇甄質疑郭智輝是否是為十月再漲電價打預防針？立委楊瓊瓔則說，拿民眾用冷氣舉例有失政府格局，想甩鍋給民眾。
經濟部回應，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因；至於郭智輝對於安裝冷氣的看法是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 嘉縣東石鄉海埔地出現每戶千萬小豪宅 鄉民批：房價過熱
▪ 大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十
▪ 他1論點預言房價將崩盤！ 網友全不挺：該搶的是塔位
▪ 首季有錢人大舉出籠、占比高達4成 台灣再淪炒房之島？
▪ 新竹買房多備1成少說200萬…限貸後哪縣市受益？網喊苗栗2地：沒缺點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言