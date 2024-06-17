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經長談電價 藍委批為了再調漲

聯合報／ 記者林海王千豪／台北報導
經濟部長郭智輝重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝日前表示「電價不是愈便宜愈好」、「不必每個房間都裝冷氣」引發非議，經濟部官員昨天表示，郭智輝是要強調價格的設計應該考量節能誘因；此外，永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向。

針對郭智輝的說法，國民黨立委王鴻薇指出，難道企業界會覺得電價愈貴愈好嗎？立委許宇甄質疑郭智輝是否是為十月再漲電價打預防針？立委楊瓊瓔則說，拿民眾用冷氣舉例有失政府格局，想甩鍋給民眾。

經濟部回應，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因；至於郭智輝對於安裝冷氣的看法是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉。

冷氣 郭智輝 電價

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