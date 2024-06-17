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六大金控：景氣下半年回溫 看好營運漸入佳境

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰金董事長蔡宏圖。記者潘俊宏／攝影
國泰金董事長蔡宏圖。記者潘俊宏／攝影

金控超級股東會日前召開，股東除關心公司營運，也關注對下半年景氣看法，國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新金（2887）等六大金控董總皆認為，下半年景氣回溫，營運可望漸入佳境，但仍須留意美國降息時間點恐延後，會對壽險避險成本帶來壓力。

國泰金董事長蔡宏圖表示，今年上半年景氣仍不錯，尤其是台灣、美國在高科技企業帶動下景氣蓬勃發展。原本外界預期美國今年會降息數次，但通膨居高不下，拖延聯準會降息時程。據報導，美國今年只會降息一次，明年才會出現較多次降息，預期美國今年下半年仍持續高利率。對金融業的意義「一好一壞」，好處是銀行業有穩定息收，但對壽險公司而言，恐產生難以控制的避險成本。

金控董總看2024年景氣 圖／經濟日報提供
金控董總看2024年景氣 圖／經濟日報提供

台新金董事長吳東亮表示，展望今年下半年，歐美國家或將緩步審慎進入降息周期，受高利率環境抑制的消費與投資需求有望回升，帶動全球景氣復甦。但仍須留意如俄烏戰爭、以巴衝突、美中對抗等地緣政治風險，以及日本央行結束長期負利率政策等。台灣景氣進入回升段，雖電價調漲預料將推升通膨，央行亦因此在3月預防性升息，但在外需驅動下，預期景氣持續回溫。

富邦金副董事長曾銘宗指出，今年世界銀行調升全球經濟成長率，從2.4%調升2.6%，主要央行開始降息，如加拿大央行在6月5日已降息1碼，12日歐洲央行也降息，而美國也有進一步降息趨勢，目前市場看9月將啟動降息，預期今年包括台灣在內的全球經濟下半年起可望逐步漸入佳境。

中信金總經理陳佳文認為，聯準會下半年有機會降息，對壽險是利多，兩岸雖緊張，但台股在高利大環境下，資金持續流入台灣，台股漲破22,000點，而且屢創新高，金控獲利仍將穩定。

玉山金總經理陳茂欽指出，隨著AI、綠能等新技術、新趨勢興起也帶動相關產業蓬勃發展。展望2024年，儘管還有全球央行降息、美中景氣波動及極端氣候等不確定因素，但台灣外銷及民間消費可望維持強勁動能，景氣展望正向。

新光金總經理陳恩光表示，由於去年台美利差擴大，壽險業在避險成本承受很大壓力，這也是目前壽險業面臨困境。預期今年全球經濟可望緩步成長，各國央行貨幣政策將出現差異，市場預期美國將開始降息，經濟能否軟著陸仍為矚目焦點。

日本央行 景氣 降息

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