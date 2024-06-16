打預防針？郭智輝稱「電價非愈便宜愈好」挨轟 經濟部回應了

經濟部長郭智輝日前接受專訪，談及「電價不是愈便宜愈好」、「不必每個房間都裝冷氣」，外界認為是為後續漲電價打預防針，經濟部則澄清表示，永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向。

經濟部表示，郭智輝對電價的評論，是要強調價格的設計應該考量節能誘因，全球2050淨零轉型的過程中，節能也被廣泛認為是最重要的能源之一。

經濟部表示，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因，這也是前幾次電價調整時的主要面向，同時，經濟部也將要大力推動「深度節能」，未來會加大力道支持節能產業，讓節能成為新的產業投資，讓「國人省電費、國家可節能」。

經濟部指出，日前外媒CNBC報導台灣能源議題，就是關注如果電價過低，可能對於用電需求管理造成影響。而過去台灣幾次的電價調整，已經考量到這個面向，讓工業用電與民生用電的價格更加平衡。

經濟部也澄清，郭智輝對於安裝冷氣的看法，正是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉，而是可以透過隔絕冷熱空氣，維持舒適跟節電，同時在服務業的經營中，若能考量節能功效，也可有效節省成本。

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