郭智輝：永續、穩定的供電及有競爭力的電價是政策方向

經濟部長郭智輝日前接受媒體專訪對電價的看法引發外界關注，經濟部16日澄清並轉述郭智輝的看法表示，永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向。

至於外界對於電價的評論，郭智輝強調，價格的設計應該考量節能誘因，事實上全球2050淨零轉型的過程中，節能也被廣泛認為是最重要的能源之一。

經濟部強調，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因，這也是前幾次電價調整時的主要面向，同時，經濟部將要大力推動「深度節能」。未來會加大力道支持節能產業，讓節能成為新的產業投資，讓「國人省電費、國家可節能」。

經濟部說明，日前外媒CNBC報導台灣能源議題，事實上就是關注如果電價過低，可能對於用電需求管理造成影響。而過去台灣幾次的電價調整，已經考量到這個面向，讓工業用電與民生用電的價格更加平衡。

經濟部也澄清，郭部長對於安裝冷氣的看法，正是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉，而是可以透過隔絕冷熱空氣，維持舒適跟節電，同時在服務業的經營中，若能考量節能功效，也可有效節省成本。

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