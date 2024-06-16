台塑石化：17日起汽柴油批售價各降1角
台塑石化今天下午宣布，17日凌晨1時起，每公升汽油批售價格調降0.1元，柴油調降0.1元。
台塑石化表示，受到北半球進入夏季用油旺季，以及美國能源資訊署（EIA）上調今年全球石油需求成長預測等因素影響，促使國際油價上漲。
考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定6月17日（週一）凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油調降0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升29.2元、95+無鉛汽油30.7元、98無鉛汽油32.7元、超級柴油26.5元。
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