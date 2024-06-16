台塑石化：17日起汽柴油批售價各降1角

疫後湧現出國觀光人潮，不僅民眾刷卡簽帳金額大增，加上AI概念股火熱，帶動台股大盤指數攻破2萬點，旅遊市場暢旺，航空業掀起購機熱潮，向銀行業者大舉借錢申購新機。除了航空業外，連同航運業，也正向銀行業貸款，大舉增購貨船，銀行業者形容：「天上飛的，海上跑的，現在全部都在借錢！」

2024-06-16 11:30