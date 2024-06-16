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加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（17）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.1元。圖／中油提供
台灣中油宣布，明（17）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.1元。圖／中油提供

台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.2元及3.6元。

台灣中油表示，受美國公布5月就業人口增加與OPEC持續看好全球用油需求成長等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.84美元，新台幣兌美元匯率貶值0.031元，計算漲幅為2.96%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.1元及3.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.0元及3.4元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

中油 國際油價

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