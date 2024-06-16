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ECFA中止134項協定關稅 工總提3招保有競爭力

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中國大陸公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用ECFA協定稅率，上述相關產品稅率恢復為1%-12%不等。本報資料照片
中國大陸公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用ECFA協定稅率，上述相關產品稅率恢復為1%-12%不等。本報資料照片

中國大陸公告自昨天起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，上述相關產品稅率恢復為1%-12%不等。中華民國全國工業總會常務理事何語表示，台灣必須要做到廠商在東南亞布局、年底前產線人力降至一半、相同產品具有至少20%的優勢品質，如此才可能在取消稅率下仍有一定競爭力。

經濟部日前指出，此次陸方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，根據統計，2023年上述產品輸陸金額約98億美元，占我對全球出口比重約2%。近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成。我ECFA早收對陸出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，評估目前對我國的衝擊應在可控制範圍。

何語表示，取消關稅減讓勢必會對產業競爭力產生衝擊，如果要保有競爭力，首先要看產業是否已在東南亞布局，如果只是完全依賴台灣外銷大陸就會有影響，畢竟沒有關稅優勢下就要和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽署國競爭，即同樣的產品中國大陸就會優先向同為RCEP夥伴的東南亞等國採購。

另經濟部指出，中國大陸製造業產能過剩，2023年我國對陸出口1522億美元，減少18%，比重降到35.2%，創21年來新低；2024年1-4月出口453億美元，減少3.7%，進一步降至30.7%。

何語指出，大陸生產的產品過剩下價格就會很便宜，134項產品類別中，相同的品質如果台灣能保有20%的優勢品質才有競爭力，但預期今年之內台灣會出現拋售庫存的現象，等於不賺錢或是利潤微薄，明年春節就可能放棄台灣生產並關廠，因此年底前生產線人力能否降至一半以下，以及引進自動化和AI管理系統，這樣才有辦法和東南亞和大陸產品競爭。

何語說，未來中國大陸一定會把ECFA的所有關稅減讓取消，除非台灣有產品是他們需要的，然而台灣有太多日常用品都是大陸進口的，在成本考量下這就是市場現實，但台灣工廠該如何生存？關稅減讓被逐漸取消已經是事實，至關重要的產業革新必須要正視。

東南亞

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