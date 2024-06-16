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拚綠能、AI 卓揆：打破重北輕南
行政院長卓榮泰昨日視察台南沙崙智慧綠能科學城、人工智慧產業專區場域，宣示加速人工智慧技術及產品應用，沙崙連結北高雄發展成「南方智慧廊帶」、要「再次打破」政府給人民重北輕南的印象。
卓榮泰上午走訪國科會台南資安暨智慧科技研發專區、經濟部綠能示範場域，聽取所屬簡報各項軟硬體設施現況。他表示，輝達、超微等世界大廠有意在台發展，政府有責任提供良好基礎環境，讓廠商得以迅速發展、永續經營。沙崙起領頭作用，未來可連結北高雄地區，發展為南方智慧廊帶，打破過去曾被講了很多年的「重北輕南」。
他說，南部現在已成為智慧產業區域，政府將持續努力將AI科技導入公部門及各大、小企業，讓人民感到改變及幸福感。
國科會主委吳誠文表示，國科會將加速興建人工智慧資料中心、超級電腦，將沙崙專區建設成亞太地區重要人工智慧研發重鎮，將相關術領域研發成果，迅速擴散到與人民生活相關產業。
吳誠文指出，台灣正朝AI之島方向發展，輸出相關研發成果技術，更該強化系統開發及應用，讓人民熟悉AI帶來生活的便利與影響，逐漸形成文化，更能帶動相關產業發展。
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