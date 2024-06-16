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經長憂AI需電恐高估：非核仍是指標

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
AI商機大爆發，外界關注台灣電力是否足夠因應。經濟部長郭智輝表示，不會放掉要在台灣投資的人，「電力需求我一定要滿足」，但中長期AI實際用電需求，可能得至2028年才會明朗。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
AI商機大爆發，外界關注台灣電力是否足夠因應。經濟部長郭智輝表示，不會放掉要在台灣投資的人，「電力需求我一定要滿足」，但中長期AI實際用電需求，可能得至2028年才會明朗。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

經濟部長郭智輝十五日接受電視節目專訪，針對缺電、缺工及核能存廢問題提出最新看法。他重申台灣「不缺電」，還懷疑市場憂心AI產業增加用電需求一事只是推估，指出未來未必有這麼大成長幅度。郭智輝說，「我們現在處於一個非常尷尬的時代，台灣很多業者都是一窩蜂，但到後來沒有那麼大的需求怎麼辦？真正的需求，得等到二○二八年後才能看得到。」

郭智輝上任將滿月，他上節目解釋，台電常跳電原因是配電設備有老舊、妥善率問題，會加快更新速度，提高妥善率。至於台電連三年漲電價，郭智輝解釋是因原料取得問題，燃料都是進口，「就算二○二五年再漲百分之十，還是彌補不了虧損」。

郭智輝也重申，「非核家園仍是執政黨重要指標」，依規定，核電廠延役在四十年時效到期前五年就要提出，且能否延役是問題，另一問題就是四十年使用期限一到一定要停機、檢查，就算允許延役，也不一定能夠使用，這是他不會把核三視為基載電力的原因。

核三兩部機組目前提供百分之六點五電力，陸續停機後，郭智輝說，電力缺口將由燃氣發電機組補上。對於電力需求成長的盤點，過去是以年成長百分之一點八計算，政府規畫以綠能應付逐年增加的電力需求。但每年百分之二至百分之三的綠電增加速度，能否應付未來設立超級電腦中心及數據中心的電力需求？郭智輝說，台灣經常出現一窩蜂，開放新銀行申請、開放大學申設等都是，但後來需求並不如預期，「設數據中心也好、設超級電腦也好，會不會也是這樣？」他認為，必須透過從二○二四到二八年這五年間的發展來推估，就能看出二○二八年至五○年成長的模型。

針對傳產與中小企業缺工問題，郭智輝提出「草船借箭」，台、日、菲、越南合計約有四億人口，企業都可以聘僱；還可搭配AI提高工作效率。

台電 郭智輝

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