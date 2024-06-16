AI強勁需求 外銷訂單估連三月成長

經濟部將於本周四（20日）發布5月外銷訂單金額統計。受惠於AI強勁需求，經濟部預期5月外銷訂單金額約落在465億元至485億美元之間，年增1.8%至6.2%，將呈連續第三個月正成長態勢。

經濟部預期，延續AI需求強勁，加上庫存回補效應、以及低基期效應，今年第2季接單有望持續正成長。

經濟部廠商調查指出，預期5月接單較4月增加的廠商家數占20.4%，持平者占61.5%，而減少者占18.1%。按接單金額計算之動向指數為52.4，預期5月接單金額將較4月增加，其中，資訊通訊產品、電子產品及光學器材動向指數為51、53及51，代表上述產業5月接單可期。

經濟部發布4月外銷訂單金額為471億美元，為同期第三高，年增10.8%，優於預期，創2022年4月來最大增幅。

經濟部統計處分析，主要因素一是AI需求強勁，高效能運算、雲端產品需求持續擴增；二是下游客戶回補庫存；三是低基期效應。這三個因素在第2季仍會持續，對未來接單樂觀看待。

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