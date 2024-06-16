聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI強勁需求 外銷訂單估連三月成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將於本周四（20日）發布5月外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照
經濟部將於本周四（20日）發布5月外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照

經濟部將於本周四（20日）發布5月外銷訂單金額統計。受惠於AI強勁需求，經濟部預期5月外銷訂單金額約落在465億元至485億美元之間，年增1.8%至6.2%，將呈連續第三個月正成長態勢。

經濟部預期，延續AI需求強勁，加上庫存回補效應、以及低基期效應，今年第2季接單有望持續正成長。

經濟部廠商調查指出，預期5月接單較4月增加的廠商家數占20.4%，持平者占61.5%，而減少者占18.1%。按接單金額計算之動向指數為52.4，預期5月接單金額將較4月增加，其中，資訊通訊產品、電子產品及光學器材動向指數為51、53及51，代表上述產業5月接單可期。

經濟部發布4月外銷訂單金額為471億美元，為同期第三高，年增10.8%，優於預期，創2022年4月來最大增幅。

經濟部統計處分析，主要因素一是AI需求強勁，高效能運算、雲端產品需求持續擴增；二是下游客戶回補庫存；三是低基期效應。這三個因素在第2季仍會持續，對未來接單樂觀看待。

低基期 庫存

延伸閱讀

經濟部恐不再金援台電 台電董座：電價是否漲價由電價委員會決定

土城火警3死…消防署：近2年鋰電池火災191件 3大原因釀起火

桃園SRF電廠復活？藍批：經濟部太算計 揪黃世杰陳情

中央尊重地方權責？桃市府：按規定SRF電廠進不了桃科

相關新聞

人口高齡化 衝擊勞動市場

台灣少子女化現象持續，據內政部所公布的人口統計，自2020年起，已連續四年出生人數低於死亡人數，呈現「生不如死」的現象，...

拚綠能、AI 卓揆：打破重北輕南

行政院長卓榮泰昨日視察台南沙崙智慧綠能科學城、人工智慧產業專區場域，宣示加速人工智慧技術及產品應用，沙崙連結北高雄發展成...

每周一勢／Q1製造業產值終結連五季負成長

經濟部統計處指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強，2024年第1季製造業產...

工具機業 保守看下半年

機械暨工具類股族群包括亞崴、巨庭、富強鑫、建德、程泰、科際精密、瀧澤科、錩泰等大廠股東常會，將於本周陸續登場。根據統計，...

經長重申不缺電 電價不是愈便宜愈好

經濟部長郭智輝昨（15）日重申台灣「不缺電」，但也說，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。

發放就業金卡 吸引外籍人才

為減緩我國人口數的消減，國發會也從移民政策著手，觀察就業金卡發放統計，截至3月底共核發9,664人次，其中以經濟相關領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。