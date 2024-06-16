工具機業 保守看下半年

機械暨工具類股族群包括亞崴（1530）、巨庭、富強鑫、建德、程泰、科際精密、瀧澤科、錩泰等大廠股東常會，將於本周陸續登場。根據統計，台灣工具機前五月出口較去年同期下滑16.1%，各家大廠對下半年景氣展望，普遍持保守觀望態度。

工具機大廠程泰在股東會年報中指出，國際情勢持續受全球通膨與美國升息影響，經濟景氣不佳，加上俄烏戰爭、地緣政治衝突與競爭持續，大家期待的中國大陸經濟復甦也不如預期，全球消費市場處於觀望，經濟動能明顯不足。

不過，程泰董事長楊德華表示，第1季應是今年的營運谷底，程泰第2季起營運可望逐季好轉。公司今年也將加強東協及印度市場行銷網路布局，積極評估在當地設立發貨倉庫的可行性，同時啟動台灣接單、兩岸生產基地出貨的策略，以因應市場變化。

程泰前五月累計營收17.13億元、年減18.1%；亞崴6.52億元、年減30.9%；瀧澤科9.04億元、年減26.6%；建德3.07億元、年減3.0%。

錩泰前五月累計營收13.04億元、年增1.8%；巨庭累計營收6.1億元、年增8.8%；科際精密累計營收4.50億元、年增16.0%；富強鑫累計營收17.26億元、年增15.1%。

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