經長重申不缺電 電價不是愈便宜愈好

經濟日報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部長郭智輝。 聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。 聯合報系資料照

經濟部長郭智輝昨（15）日重申台灣「不缺電」，但也說，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。

他指出，電價議題有兩大原則，一是將本求利，畢竟台電現在還是虧錢；二是國人可以承受多少價格，希望大家在舒適生活的同時，能夠節省用電。

市場憂心AI產業增加用電需求，對此，郭智輝說，「我們現在處於一個非常尷尬的時代，台灣很多業者都是一窩蜂，但到後來沒有那麼大的需求怎麼辦？真正的需求，得等到2028年後才能看得到。」

郭智輝昨日接受電視媒體採訪時表示，台電常跳電原因是配電設備有老舊、妥善率問題，所以台灣會加快更新速度，提高妥善率。至於台電連三年漲電價，郭智輝解釋是因原料取得問題，燃料都是進口，「就算2025年再漲10%，還是彌補不了虧損」。

郭智輝也在節目上重申，「非核家園仍是執政黨重要指標」，依規定，核電廠年限40年，時間到了就除役，延役在40年時效到期前五年就要提出，且能否延役是問題，另一問題就是40年使用期限一到一定要停機、檢查，就算允許延役，也不一定能夠使用，這是他不會把核三視為基載電力的原因。

核三廠兩部機組目前提供6.5%電力，陸續停機後，郭智輝說，電力缺口將由燃氣發電機組補上。對於電力需求成長，過去是以年成長1.8%計算，政府規畫以綠能應付逐年增加的電力需求。至於能否應付未來AI產業在台灣設立超級電腦中心及數據中心的電力需求？郭智輝說，台灣經常出現一窩蜂，但後來需求並不如預期，「設數據中心也好、設超級電腦也好，會不會也是這樣？」

台電 電價

延伸閱讀

台灣用電是否符合AI發展需求？經長坦言「處在尷尬時期」 曝這年才會明朗

納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

與綠委餐敘後改稱不考慮核電？ 郭智輝說話了

相關新聞

人口高齡化 衝擊勞動市場

台灣少子女化現象持續，據內政部所公布的人口統計，自2020年起，已連續四年出生人數低於死亡人數，呈現「生不如死」的現象，...

拚綠能、AI 卓揆：打破重北輕南

行政院長卓榮泰昨日視察台南沙崙智慧綠能科學城、人工智慧產業專區場域，宣示加速人工智慧技術及產品應用，沙崙連結北高雄發展成...

每周一勢／Q1製造業產值終結連五季負成長

經濟部統計處指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強，2024年第1季製造業產...

工具機業 保守看下半年

機械暨工具類股族群包括亞崴、巨庭、富強鑫、建德、程泰、科際精密、瀧澤科、錩泰等大廠股東常會，將於本周陸續登場。根據統計，...

經長重申不缺電 電價不是愈便宜愈好

經濟部長郭智輝昨（15）日重申台灣「不缺電」，但也說，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。

發放就業金卡 吸引外籍人才

為減緩我國人口數的消減，國發會也從移民政策著手，觀察就業金卡發放統計，截至3月底共核發9,664人次，其中以經濟相關領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。