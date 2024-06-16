經長重申不缺電 電價不是愈便宜愈好

經濟部長郭智輝昨（15）日重申台灣「不缺電」，但也說，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。

他指出，電價議題有兩大原則，一是將本求利，畢竟台電現在還是虧錢；二是國人可以承受多少價格，希望大家在舒適生活的同時，能夠節省用電。

市場憂心AI產業增加用電需求，對此，郭智輝說，「我們現在處於一個非常尷尬的時代，台灣很多業者都是一窩蜂，但到後來沒有那麼大的需求怎麼辦？真正的需求，得等到2028年後才能看得到。」

郭智輝昨日接受電視媒體採訪時表示，台電常跳電原因是配電設備有老舊、妥善率問題，所以台灣會加快更新速度，提高妥善率。至於台電連三年漲電價，郭智輝解釋是因原料取得問題，燃料都是進口，「就算2025年再漲10%，還是彌補不了虧損」。

郭智輝也在節目上重申，「非核家園仍是執政黨重要指標」，依規定，核電廠年限40年，時間到了就除役，延役在40年時效到期前五年就要提出，且能否延役是問題，另一問題就是40年使用期限一到一定要停機、檢查，就算允許延役，也不一定能夠使用，這是他不會把核三視為基載電力的原因。

核三廠兩部機組目前提供6.5%電力，陸續停機後，郭智輝說，電力缺口將由燃氣發電機組補上。對於電力需求成長，過去是以年成長1.8%計算，政府規畫以綠能應付逐年增加的電力需求。至於能否應付未來AI產業在台灣設立超級電腦中心及數據中心的電力需求？郭智輝說，台灣經常出現一窩蜂，但後來需求並不如預期，「設數據中心也好、設超級電腦也好，會不會也是這樣？」

商品推薦