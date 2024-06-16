卓揆：AI科技研究加速落地 助攻業者

行政院長卓榮泰昨（15）日指出，行政院一定全力推動AI智慧科技與半導體等產業發展，並盼前瞻AI科技研究快速落地，讓百工百業應用，滿足國內中小微企業因應淨零與數位轉型的需要。

國科會主委吳誠文也提到，國科會將加速興建AI研發過程所需之資料中心，以國際級廠商為合作對象，將沙崙建設成亞太地區重要的AI研發重鎮。

卓榮泰昨日視察「台南沙崙智慧綠能科學城」時指出，沙崙智慧綠能科學城過去整合13個部會的力量，成功吸引資安、太空、量子科學、智慧交通、淨零科技、智慧農業、智慧醫療等領域產學研單位進駐。

卓榮泰說，未來將從位於沙崙核心區的資安暨智慧科技研發專區及綠能示範場域為起點，建置AI研發過程所需之資料中心，同時結合目前已開始展現初步成果的資安、淨零科技、智慧農業、量子科學、智慧交通、智慧醫療區域，擴散符合百工百業需求之AI技術與產品，利用沙崙各區實證場域優勢，加速成果落地應用，擴散到南台灣周邊工業區與科學園區，以帶動我國中小企業AI轉型動能。

卓榮泰強調，人才培育是產業發展關鍵，我國各部會也積極投入相當多資源及力量，營造優質培訓環境，培育在地人才，並吸引外國優秀人才來台。

吳誠文表示，將以「AI產業化、產業AI化，以AI帶動百工百業」的角度出發，將相關領域研發成果迅速輻射至跟全民生活相關之產業。

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