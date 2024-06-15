郭智輝：電價不是愈便宜愈好 盼民眾舒適生活也節電
經濟部長郭智輝談及能源問題，再次強調「台灣不缺電」，但他表示，電價不是愈便宜愈好，希望在舒適生活的同時，民眾也能夠節省用電。
郭智輝接受民視「新聞觀測站」專訪，節目於今天播出。對於社會大眾最關切的用電、電價問題，他表示，儘管台電調漲電價，公司仍是虧損，因為原料大多靠進口，導致變數眾多。
郭智輝認為，電價議題有兩大原則，一是將本求利，畢竟台電現在還是虧錢；二是國人可以承受多少價格，希望大家在舒適生活的同時，能夠節省用電。
「（電價）不是愈便宜愈好」，郭智輝直言，當電價太便宜，大家容易浪費電，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，這其實不必要。
對於民眾質疑台灣缺電才會導致跳電事故頻傳，郭智輝解釋，發電廠發電後，會透過高壓輸送到地區電站，再配送到家戶，跳電事故不是因為源頭缺電，而是配電部分有問題。
郭智輝說明，配電環節容易因電線老舊跟住戶增加受影響，假如原本4層樓的公寓，後來蓋成20樓大樓，或是電線經過30、40年的風吹雨打老化，過程又有鳥獸啃咬、破損，上述情況都容易導致跳電事故。
郭智輝表示，他理解老百姓遭遇跳電時，一定直覺認為缺電，「我的個性不喜歡講太多理由，趕快修好就對了」，經濟部已經給台電一筆錢，針對人口增加、社區老舊、居住人口快速成長等區域點檢維修。
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