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台灣用電是否符合AI發展需求？經長坦言「處在尷尬時期」 曝這年才會明朗

中央社／ 台北15日電
AI商機大爆發，外界關注台灣電力是否足夠因應。經濟部長郭智輝表示，不會放掉要在台灣投資的人，「電力需求我一定要滿足」，但中長期AI實際用電需求，可能得至2028年才會明朗。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
AI商機大爆發，外界關注台灣電力是否足夠因應。經濟部長郭智輝表示，不會放掉要在台灣投資的人，「電力需求我一定要滿足」，但中長期AI實際用電需求，可能得至2028年才會明朗。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

人工智慧（AI）商機大爆發，外界關注台灣電力是否足夠因應。經濟部長郭智輝今天表示，不會放掉要在台灣投資的人，「電力需求我一定要滿足」，但中長期AI實際用電需求，可能得至2028年才會明朗。

郭智輝接受民視「新聞觀測站」專訪，節目於今天播出。談到台灣用電是否足以因應AI發展需求，他表示，現在處在尷尬時期，因為台灣業者常常一窩蜂，設立銀行、大學都是如此，一開始一大堆，後來發現沒有那麼大的需求，「我也在懷疑，設計數據中心也好、超級電腦也好，會不會這樣？」

郭智輝指出，真正到2028年，才能確定未來20年的發展是怎樣，而2024至2028年間，要看出AI的成長模式，他比較沒把握。

但郭智輝強調，2024年至2028年間，不能放掉要在台灣投資的人，經濟部一定要滿足企業電力需求，而且會留意電價競爭力，只要台灣的電價比主要競爭對手日韓星港便宜，就有競爭力。

至於地緣政治風險是否影響外商來台投資意願，郭智輝回應，很多廠商願意來台投資，是因為台灣取得原料、材料的機會是最高的，使得運作成本較低。郭智輝認為，會說台灣地緣政治風險高的人，大多是比較後進入台灣市場者才會這樣講，理智的人多選擇來台投資。

不過，郭智輝也說明，台灣確實面臨AI人才不足問題，因此對於國外大型公司來台，會建議這些廠商有5成人才要自己帶進來，否則100%用台灣人才，會影響本土業者。

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