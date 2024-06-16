勞動力年齡層 獲延攬比率高

按年齡來觀察就業金卡發放情形，以35歲至39歲區間最多，合計1,925人次，占整體比例約兩成。而全體案件中，年齡在30歲以上、44歲以下者，占比逾半數、約56%，顯示仍以青壯年為主。

據統計，就業金卡發放案件中，以35歲至39歲此區間為最多人獲得延攬留台，共1,925人次，占整體比率約兩成；其次則是30歲至34歲1,740人次，占18%；第三則是40歲至44歲，共1,739人次，占18%。

從就業金卡年齡分析可看出，正值勞動力的年齡層，獲得我國延攬的比率較高，顯示政府正積極透過各種方式延攬國際人才，希望為我國增加勞動力。

至於45歲至49歲區間，也有1,285人次，占比約13.3%；50歲至54歲區間者，共1,005人次，占比約10.4%；55歲以上合計1,363人次，合計占比14.1%。

另若以性別來看，9,664人當中，共有7,970人為男性，僅1,694人為女性，性別之間有相當程度的落差。不過無論男性、女性，年齡皆集中在30歲至49歲間。

從專業領域來看，男性以經濟領域為大宗，其次為科技領域，第三為教育領域；女性則以經濟領域最多，教育領域居次，文化藝術領域位居第三。

就業金卡的發放，除了經濟、科技、教育、金融、文化藝術、建築設計、法律、國防、體育、專案會商等十大領域外，為因應數位時代來臨，數位部也增加數位領域就業金卡。

商品推薦