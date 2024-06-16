發放就業金卡 吸引外籍人才

經濟日報／ 記者余弦妙╱台北報導
就業金卡。記者曾學仁／攝影
就業金卡。記者曾學仁／攝影

為減緩我國人口數的消減，國發會也從移民政策著手，觀察就業金卡發放統計，截至3月底共核發9,664人次，其中以經濟相關領域人才核發比例最高， 將近五成。

國發會為減緩我國少子女化衝擊，推動三大面向策略因應，包括強化延攬外國專業人才、擴大吸引及留用僑外生、積極留用外國技術人力等多元移民管道，吸引更多外國優秀人才投入國內產業發展， 補足人力缺口。

其中在延攬外國專業人才策略上，積極推動就業金卡，吸引外籍高端人才留台，不僅放寬工作、居留、依親等規定，並提供更優惠的社會保障等。

就業金卡所發放的領域包括科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及專案會商等十大領域，去年更增加數位領域。自開辦以來，截至3月底以來，共計核發9,664人次。

其中以經濟領域4,640人次，占整體48.01%最多；其次則是科技共核發1,840人次，占19.04%；第三則是教育1,295人次，約13.40%；金融則是第四，共659人次，約6.82%。

至於新增的數位領域就業金卡，截至3月底共333人取得，申請者最大宗來自軟體技術開發領域，約占整體申請數六成。

以國家來看，則是以美國核發數最多，共2,613張，占27%；第二為香港1,182張占12.2%；第三則是日本699張，約7.2%。

人力 移民

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