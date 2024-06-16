人口高齡化 衝擊勞動市場

經濟日報／ 記者余弦妙╱台北報導
人口高齡化，衝擊勞動市場。 圖／聯合報系資料照
人口高齡化，衝擊勞動市場。 圖／聯合報系資料照

台灣少子女化現象持續，據內政部所公布的人口統計，自2020年起，已連續四年出生人數低於死亡人數，呈現「生不如死」的現象，人口結構持續邁向高齡化，衝擊未來的勞動市場。

內政部統計至2023年底，總人口數達2,342萬442人，年增15萬5,802人，終止2020年以來連三年人口負成長。

不過，人口止跌回升的原因並非生育率提高，而是因為疫情後，民眾陸續恢復戶籍，遷入人數大於遷出人數，抵銷了低迷的出生率對於人口的影響。

近年出生與死亡人數 圖／經濟日報提供
近年出生與死亡人數 圖／經濟日報提供

若僅觀察自然增加部分，2023年全年新生兒僅約13萬5,571人，年減3,415人，再創統計以來的史上新低；死亡人數20萬5,368人，死亡比出生多6萬9,797人，自然增加率為千分之-2.99。截至2023年，已連續四年「生不如死」，且差距逐年擴大。

觀察近五年新生兒人數，呈現逐年下滑，分別為2018年18萬1,601人、2019年17萬7,767人、2020年16萬5,249人、2021年15萬3,820人、2022年13萬8,986人。

而2023年全年新生兒數持續減少至13萬5,571人，也成為內政部統計以來，新生兒人數史上新低。

從另一個角度來看，國發會每二年會根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等進行統計，推估未來約50年人口數，根據最新一期發布的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告指出，2023年出生數推估值為14萬至14.6萬人，然而實際出生數僅約13.5萬人，已跌破國發會先前預估的低標，少子女化問題比想像中嚴峻。

少子女化最大影響層面就在未來勞動力的補充，若從國發會所公布人口推估報告中顯示，我國勞動力人口在2015年達最高峰後開始遞減，預估將由2022年1,630萬人，續減至2070年699萬人至828萬人，減少一半以上。

除人數減少外，我國工作年齡人口結構亦呈高齡化。自2007年起，45至64歲人數已超越15至29歲及30至44歲，成為我國工作年齡人口主要年齡層。

至於45至64歲占工作年齡人口的比率將由2022年43.3%，上升至2070年46%至53.8%，表示未來我國工作年齡人口約五成屬45至64歲的中高年齡層。整體而言，未來我國工作年齡人口將呈現年齡層較低者占比下降，年齡層較年長者占比上升之趨勢，勞動力將更趨高齡化。

此外，工作年齡人口占總人口比率攸關一國的社會經濟發展，當工作年齡人口占比愈大，不僅代表勞動力資源充沛，亦等同於扶養比愈低，代表社會的經濟負擔相對愈輕，對整體社經發展創造人口紅利。

反之，當工作年齡人口愈來愈少，須照顧與扶養人口比例愈高，對經濟發展與社會穩定則較不利。

報告中也顯示，以工作年齡人口占比大於三分之二，或扶養比低於50簡單做為人口紅利時期的分界來推算，我國人口紅利時期約於1990年開始，並將於2028年結束。

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