台灣168／主計總處上修今年GDP成長
AI發威帶動出口，景氣復甦態勢明朗。主計總處上修今年經濟成長率預測至3.94%，為近三年新高，較2月預測大增0.51個百分點。
4月景氣轉亮黃紅燈
國發會發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」，是睽違二年二個月以來首次呈現黃紅燈，主要是AI太威，使景氣復甦大躍進。
5月消費者信心指數上揚
中央大學台經中心公布5月消費者信心指數（CCI）總指數為72.2點，月增8.83點，主因股市熱絡增強民眾消費信心，六項分項指標全面走揚。
14家金控Q1淨值大增7%
14家金控公布2024年第1季自結淨值合計達4.87兆元，單季大增3,270.6億元或7.2%，已連兩季回升，其中以富邦金與開發金淨值各季增11.7%、10.6%，增幅分居冠亞軍，國泰金季增9%列第三大，均遠高於同業7%平均數。
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