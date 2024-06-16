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每周一勢／Q1製造業產值終結連五季負成長

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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經濟部統計處指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強，2024年第1季製造業產值4.41兆元，較上年同季增加4.56%，結束連續五季負成長。

主要行業以資訊電子工業產值稱冠

經濟部統計處指出，製造業主要行業中在2024年第1季，以資訊電子工業產值1.74兆元居冠，年增率14.47%；其次為金屬機電工業，產值1.26兆元居次，年增率-2.20。

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生產指數季增6.2%

經濟部統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第1季製造業生產指數87.26，較上年同季增加6.22%，結束2022年第3季以來連續六季負成長。

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