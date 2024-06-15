國科會主委盼攜國際廠商 將沙崙打造亞太AI研發重鎮

國科會主委吳誠文15日指出，國科會將加速興建AI研發過程所需之Data Center，以國際級廠商為合作對象，因應AI運算所需之資料與算力，將沙崙建設成亞太地區重要的AI研發重鎮。

為展現台南沙崙智慧綠能科學城作為未來人工智慧產業發展核心，行政院長卓榮泰於今日視察國科會所屬資安暨智慧科技研發專區及經濟部所屬綠能示範場域，指出由行政院統籌，整合國科會、國發會、經濟部等共13個部會的力量，於台南沙崙共同打造新科技、新設計和新應用的示範場域，帶動大南方研發能力。

卓榮泰指出，推動沙崙「人工智慧產業專區」，符合賴總統在就職演說提到的三件重要基礎工作：一、穩定供電並逐步提升綠電供應，二、建置資料中心並建置超級電腦，三、培育相關人才。未來將從位於沙崙核心區的資安暨智慧科技研發專區及綠能示範場域為起點，建置人工智慧研發過程所需之Data Center，同時結合目前已開始展現初步成果之資安、淨零科技、智慧農業、量子科學、智慧交通、智慧醫療區域，擴散符合百工百業需求之人工智慧技術與產品，進一步利用沙崙各區實證場域之優勢，加速成果落地應用，逐步擴散到南臺灣周邊工業區與科學園區，以帶動我國中小企業AI轉型動能。

吳誠文表示，國科會將加速興建AI研發過程所需之Data Center，以國際級廠商為合作對象，因應AI運算所需之資料與算力，將沙崙建設成亞太地區重要的AI研發重鎮。同時以「AI產業化、產業AI化，以AI帶動百工百業」的角度出發，研發資安、晶片設計、智慧照護、智慧交通、淨零科技等各領域AI技術，將相關領域研發成果迅速輻射至跟全民生活息息相關之產業。具體落實科研成果到民眾身邊，讓全民更熟悉AI工具對生活帶來之便利與影響，在工作、通勤、身心健康、居家照護各方面充分應用AI科技的優勢。

國科會說明，沙崙人工智慧產業專區是跨部會共同推動的一個全新園區，期盼以「均衡台灣」、「韌性台灣」、「健康台灣」三個面向，降低人民與產業之數位落差，促進社會經濟更均衡發展，同時全面強化國家韌性，提升居家社區的智慧健康與照護體系，同時也帶動全國的產業轉型升級。

商品推薦