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卓揆：將全力推動 AI 與半導體發展 滿足百工百業應用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。（行政院提供）
行政院長卓榮泰。（行政院提供）

行政院長卓榮泰15日指出，行政院一定會全力推動AI智慧科技與半導體等產業發展，也期盼前瞻AI科技研究能夠快速落地，讓百工百業應用，滿足國內中小微企業因應淨零與數位轉型的迫切需要。

卓榮泰今日視察「台南沙崙智慧綠能科學城」指出，賴總統於2017-2018年擔任行政院長時，是由他擔任行政院秘書長，當時賴總統就開始擘劃與推動沙崙智慧綠能科學城計畫，讓過去曾是一片荒蕪之地的沙崙，轉變成如今的智慧綠能科學城。從剛才國家科學及技術委員會副主委林法正說明「沙崙人工智慧產業專區C區及D區現況與全區規劃」簡報，以及主委吳誠文致詞中，就可清楚知道台南沙崙智慧綠能科學城現階段開發成果，以及未來預計發展方向，不僅吸引許多人才進駐，也成功帶動周邊商家的發展。

卓榮泰表示，沙崙智慧綠能科學城過去整合13個部會的力量，成功吸引資安、太空、量子科學、智慧交通、淨零科技、智慧農業、智慧醫療等領域產學研單位進駐。而賴總統在國家發展願景中，特別提出「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，相信沙崙智慧綠能科學城未來定能扮演推動「五大信賴產業」的領頭羊角色，讓台灣科技產業發展疾步向前進。尤其台南沙崙具備連結北高雄的地理優勢，將能打造「大南方科技S廊帶」，讓過去以工業為主的南部地區脫胎換骨，轉變成為智慧科技重鎮，進一步達到「均衡台灣」的目標。

卓榮泰強調，人才培育是產業發展的關鍵，搶到好人才，就能更加豐富國家資產，因此現在世界各國都在積極尋覓優秀人才，而我國各部會也積極投入相當多資源及力量，營造優質的培訓環境，培育在地人才，並吸引外國優秀人才來臺。

卓榮泰進一步說，近來AI（人工智慧）浪潮席捲全球，各產業也逐步導入AI智慧科技。他上任後，就持續關注如何將AI智慧科技導入政府部門、中小微企業及公共政策領域之中，不僅協助企業升級轉型，也希望透過AI科技為民眾生活帶來改變，增添幸福感，實現「創新驅動，普惠大眾」的理念。因此行政院一定會全力推動AI智慧科技與半導體等產業發展，也期盼前瞻AI科技研究能夠快速落地，讓百工百業應用，滿足國內中小微企業因應淨零與數位轉型的迫切需要。

卓榮泰表示，吳誠文過去曾榮獲威廉波特世界盃少棒賽冠軍，上任國科會主委不到一個月，即對地方科技建設相當了解，期許他未來能夠發揮在棒球場上積極接住每一顆球的精神，透過中央、地方充分密切合作，以及立法委員的支持，全力接住台灣所有科技產業，正面迎向這股科技浪潮，促進台灣產業向上發展與再升級，吸引更多世界大廠來台投資。

卓榮泰指出，台灣產業已展現非常堅實的發展基礎，他日前參觀「2024台北國際電腦展」時，現場就湧現相當多參觀人潮；此外，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際大廠也有意來台投資，做進一步發展，因此政府必須做好每一項基礎公共建設，提供更好的投資與工作環境，讓所有國內廠商或外國大廠皆能感受到台灣是一個可以迅速發展、永續經營的地方。

卓榮泰強調，「行動創新AI內閣」就是為「老問題找新方法，為新問題找好方法」，期盼中央、地方共同合作，讓沙崙智慧綠能科學城周邊聯外交通更加順暢，吸引更多人才與產業進駐，促進周邊區域更繁榮進步，也讓台灣在世界科技產業鏈當中，維持不斷領先的重要地位。

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