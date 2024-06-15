影／亞馬遜宣布在台投資條件要綠能 黃偉哲：來台南吧

台南市長黃偉哲今天指出，亞馬遜前天宣布推出在台「基礎設施區域」投資計畫，預計15年內投資數十億美元，唯一的條件是所有營運電力都採用100%再生能源，而這樣的投資條件，目前綠電發展最多、最成功的就是台南，尤其能源、土地、人才台南都齊全，亞馬遜不必捨近求遠、就來台南，他也會努力爭取。

黃偉哲說，有些人用各種理由來反對綠能、反對高科技進駐，這是讓人遺憾的，千萬不要把綠電汙名化，綠色再生能源是未來潮流所趨，也是2050淨零碳排不可繞道的目標，人工智能智慧綠能未來的發展「我們沙崙都準備好了」，輝達、超微、亞馬遜與任何對台灣科技發展有幫助的廠商都歡迎。

亞馬遜所屬網路服務公司AWS前天聲明，亞馬遜於2019年承諾在2040年前實現營運淨零碳排的承諾，亞馬遜也計畫在2025年所有營運電力都採用100%的再生能源。亞馬遜目前在全球擁有500多個再生能源專案，也將在2030年實現水資源正效益承諾，屆時回饋社區的水資源將超過自身直接營運業務的用水量。

商品推薦