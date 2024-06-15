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G7首度支持台灣有意義參與國際組織 外交部回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

「七大工業國集團」（G7）領袖峰會於6月13日至15日在義大利普利亞（義大利語：Puglia，拉丁語：Apulia）召開，會後聯合公報重申，維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸議題，並支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術性會議。這是G7領袖連續第4年在領袖峰會的聯合公報強調台海和平穩定的重要性，並首度納入支持台灣有意義參與國際組織的文字，外交部對此表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，該公報並再度強調G7成員對基於國際法治、自由開放印太地區的承諾。G7並嚴重關切東海及南海的情勢，強烈反對任何片面以武力或脅迫手段改變現狀的舉動，並反對中國大陸一再阻撓公海航行自由。此外，G7領袖並關注經濟安全與韌性，關切中國大陸造成市場扭曲及有害產能過剩等全面性非市場政策與作為，將採取行動因應，並推動「去風險」與供應鏈的多元化。

外交部說，台灣身為印太區域的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，強化全球民主陣營的韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太地區及全球和平穩定，並堅守民主、自由、法治及人權等普世價值。

人權 義大利

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