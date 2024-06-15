兩岸觀光僵局怎解？ 交長：盼陸方釋善意

兩岸觀光再轉為僵局，交通部長李孟諺昨（14）日表示，目前兩岸觀光開放程度相當不對等，不過目前還是希望中國大陸能先釋出部分善意，我方都可以考慮逐步開放。

他還鬆口，「現在沒有說大陸一定要全面開放團客」，強調非要對岸全面開放，如果能先釋出例如小三通開放團客、開放陸客自由行來台等，都能視為善意解讀。

李孟諺昨日接受POP Radio「暐瀚撞新聞」節目專訪時，回應目前我國觀光困境。李孟諺說，去年來台觀光客人次已達到685萬，今年的目標則是千萬人次，他坦言確實今年千萬人次是個挑戰，但會努力達成。

至於陸客開放狀況是否有進展？李孟諺說，目前雙邊開放狀況不對等，因我方有開放自由行前往對岸，而中國大陸則是團客、自由行旅客皆禁止，從去年的數據上來看，陸客來台約22萬人物次，主要都是非觀光的申請，但去年我國去大陸的自由行人次就有176萬，差距高達八倍。

他表示，目前我方已釋出善意，希望藉由小規模善意的堆疊，讓對岸也能感受到，也許對岸就會慢慢解禁。

不過，針對李孟諺釋出的「善意」，中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社董事長李奇嶽認為，這只是喊話，還是應該要有實質作為。

李奇嶽表示，這兩天大陸藝人胡歌訪台，上海市台辦官員也一同前來，就代表大陸交流善意還是存在。

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