勞退自提 突破110萬人
勞工退休金自提人數首度突破110萬人，勞動部昨（14）日發布最新統計，截至4月底已有111萬人自願提繳退休金，自提人數占全體新制勞退人數的14.69%，平均提繳薪資6萬6,014元。
勞工保險局統計，截至4月底勞保投保單位計60.7萬個，被保險人數計1,042萬人，4月應計勞保保費404億餘元，平均投保薪資3萬5,082元。
依《勞工退休金條例》明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可相對最高自提6%，存入個人專戶。勞工年滿60歲時即可申請領回，如暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，並享有不低於二年定期存款利率的收益保障。
勞動部勞動福祉司司長謝倩蒨表示，若勞工退休再就業，雇主仍須每月提繳勞退金，勞工也可在每月工資6%範圍內自提，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。
據統計，截至4月底勞保全體提繳人數757萬人，其中，個人自願提繳人數計111萬人，占14.69%。
謝倩蒨指出，過去大家多以為會選擇自提的勞工以高薪族居多，但隨著國人累積退休金的意識明顯升高。其中，提繳級距落在3萬6,301元至4萬5,800元的勞工有23萬人最多；落在4萬5,800元至5萬7,800元的勞工有16萬人居次。
此外，落在2萬8,801元至3萬6,300元的勞工也有13萬人；落在5萬7,800元至7萬2,800元的勞工則有14萬人。謝倩蒨表示，其實各提繳級距的人數都不少。
勞工自提退休金好處多多。謝倩蒨指出，自提勞退金，「隨時可以開始」，勞工可在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，可隨時停止自願提繳；若勞工現在手頭緊，沒有多餘的錢，也可以自行決定只提1%，待經濟好轉再提高自提比率。
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