快訊

受邀金曲獎獻唱被網友罵翻！王力宏宣布請辭致敬李玟演出

「最醜火車站」中壢火車站要拆了！民眾哽咽告別：充滿很多回憶

核三1號機將停機 核安會：6月中旬起功率遞減運轉

中央社／ 台北14日電

核三廠1號機運轉執照7月27日屆期，後續將停機除役。核安會今天表示，考量爐心燃料狀況，核三廠1號機預計6月中旬開始進行週期末功率遞減運轉（CoastdownOperation），直到運轉執照屆期日。

核安會今天表示，核三廠1號機預計6月中旬開始進行週期末功率遞減運轉（Coastdown Operation），確切日期將視實際運轉狀況而定，並依規畫藉由功率遞減方式，運轉至7月27日運轉執照屆期日。

核安會說明，核能電廠爐心週期末的功率遞減運轉，是指爐心燃料不足以維持滿載運轉，而採逐漸減低功率的方式，以繼續運轉。

核三廠1號機依前次大修時爐心燃料布局設計，僅可維持機組滿載運轉至6月中旬左右，因此於週期末執行功率遞減運轉至運轉執照屆期日，並於該日依運轉操作程序將機組停機。

核安會表示，在核三廠1號機功率遞減運轉期間，將持續監控電廠運轉安全。

台電公司因應核三廠1號機功率遞減運轉規畫，已在1月23日向核安會提出「核三廠1號機週期28功率遞減運轉評估報告」，規劃該機組於本週期末以功率遞減方式運轉。經核安會審查後，確認機組可符合功率遞減運轉安全要求。

核三廠 核能電廠

延伸閱讀

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

台電頒發獎助學金 結合20電廠逾6千萬元助1.6萬名學生

經濟部恐不再金援台電 台電董座：電價是否漲價由電價委員會決定

全球首台 18兆瓦海上風電機組在廣東汕頭成功吊裝

相關新聞

勞動部用數據秀成效 職災勞工鑑定效率大幅提升40%以上

勞動部14日指出，經統計2022年至2023年底，由專責醫院所開立的職業病診斷書，通過勞保局職業病核定的比率高達93.1...

台灣淨資產1.7兆美元續創高 居全球第5大淨債權國

中央銀行今天公布112年底國際投資部位，對外淨資產部位達1兆7353億美元，改寫歷史新高，並續居全球第5大淨債權國。央行...

9月還會漲電價？受國際燃料價格走勢牽動 台電：燃料價格逐步回跌回穩

今年4月已經調漲過的電價，9月是否再漲一次？經濟部長郭智輝日前表示，會按照行政院指示方向來努力。台電4月電價調漲是以燃料...

科技大廠選高雄 曾文生：電網布建更穩定有效率

近年科技大廠陸續落腳高雄，台電董事長曾文生今天說，樂見科技大廠接近電源端設廠，對整體電網布建會更平衡、更穩定，且更有效率

機械公會「台日機械合作商談會」 6月17日名古屋開跑

台灣機械公會在經濟部國際貿易署支持下，將於6月17、18日，前往名古屋及東京，連辦二場「台日機械合作商談會」，為協助我國...

經濟部恐不再金援台電 台電董座：電價是否漲價由電價委員會決定

政府近年金援台電4000億元，經濟部不打算再以公務預算補貼台電虧損，引發外界關心電價是否因此上漲。台電董事長曾文生今天來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。