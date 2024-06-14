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台灣淨資產1.7兆美元續創高 居全球第5大淨債權國

中央社／ 台北14日電
央行提供112年底全球國際投資部位淨資產排名，前4名依序是日本、德國、中國大陸、香港，多是經常帳順差國家，台灣位居第5。示意圖／ingimage
央行提供112年底全球國際投資部位淨資產排名，前4名依序是日本、德國、中國大陸、香港，多是經常帳順差國家，台灣位居第5。示意圖／ingimage

中央銀行今天公布112年底國際投資部位，對外淨資產部位達1兆7353億美元，改寫歷史新高，並續居全球第5大淨債權國。央行官員表示，台灣對外資產、對外負債同步成長，且淨資產高居全球第5大，顯示台灣在國際金融市場的參與程度相當高。

央行提供112年底全球國際投資部位淨資產排名，前4名依序是日本、德國、中國大陸、香港，多是經常帳順差國家，台灣位居第5。

國際投資部位表記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有的金融資產與負債的存量統計。

112年國際股市熱絡，全年美國那斯達克狂漲43.4%、道瓊漲13.7%、費城半導體指數上漲64.9%，台股也強勢攻高、勁揚26.8%。

在股市火熱、市值上漲帶動下，112年底台灣對外資產總額計2兆9095.7億美元，較111年底大增2470.4億美元或9.3%，創歷史新高。

近一步觀察對外資產結構，其中對外直接投資5001.4億美元，改寫歷史新高，央行官員表示，全球供應鏈重組，帶動台廠赴海外投資，台積電也前進國外設廠，這些都會計入對外直接投資；另外，對外證券投資也創新高。

對外負債方面，112年底總額計1兆1742.7億美元，年增1831.2億美元或18.5%，則為歷史次高水準；其中外資來台直接投資創新高紀錄。

112年底台灣對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資的淨資產部位達1兆7353.0億美元，較111年底增加639.2億美元或3.8%，穩居全球第5大淨債權國。

央行官員說明，隨著全球金融整合度提升，國人對外投資、外資來台投資規模都持續往上走，意味台灣對全球金融的參與程度持續深化。

另一方面，台灣是出口導向的經濟體，長年呈現經常帳順差，因國外收入大於支出，對外淨債權也必然增加。

央行官員補充，美國在國際金融市場的參與程度可以說是全球最高，資產確實很多，但也是最大負債國，因此淨資產排名看不到美國。

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