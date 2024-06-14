勞動部用數據秀成效 職災勞工鑑定效率大幅提升40%以上

勞動部14日指出，經統計2022年至2023年底，由專責醫院所開立的職業病診斷書，通過勞保局職業病核定的比率高達93.1%；而專責醫院所開立的職業病診斷已占勞保局職業病給付比率約72%。另職業病鑑定制度經優化後，鑑定時程已縮減達200日以上，整體鑑定效率大幅提升40%以上。

勞動部表示，災保法施行後，勞動部已布建17家職業傷病診治專責醫院與87家網絡醫院，就近提供勞工職業傷病診治及復工協助等服務。

勞動部指出，勞工如懷疑自身疾病是否為職業病時，得檢具疾病診斷書、既往之作業經歷、職業暴露史等資料，至各職業傷病診治專責醫院或網絡醫院尋求職業醫學科專科醫師之診斷與協助。個案所患疾病若經醫師診斷為職業病，再向勞保局申請職業病相關保險給付，已有相當高的比率可通過該局審查。

另外，勞保局於審核給付案認有必要或遇有職業病給付爭議時，則可向勞動部申請職業病鑑定，透過鑑定會取得專業意見。配合災保法施行，勞動部已進行職業病鑑定制度的優化，包括明定受理條件、改為中央鑑定一級制、按疾病類型分組鑑定、簡化書面審查與開會程序，鑒於個案的職業暴露調查與評估至為重要，同時也強化鑑定前置調查作業，依案件屬性由轄區勞動檢查機構、財團法人職業災害預防及重建中心協力，與傷病診治專責醫院之職醫、個管師及工業衛生專家等，組成調查團隊至個案工作場所蒐集相關事證，作成客觀的證據調查報告書，再提供鑑定會委員參考。經統計，災保法實施後，新增辦結之案件天數已縮減為約200日，鑑定效率已大幅提升。

勞動部呼籲，勞工如有職業病診治需求，宜善加利用職業傷病診治專責醫院或網絡醫院之資源(相關資訊可至職安署網站https://www.osha.gov.tw/職災保護/職業傷病診治、通報及職業病鑑定/職業傷病診治(含專責醫院名單)查詢)，以獲得專業協助。勞動部將持續精進相關作為，拓展職業傷病診治服務網絡，為職災勞工提供完善的服務體系。

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