台電文創推新品 回收「封水銅條」打造文具精品

睽違二年台電文創再出年度新品！這次是以位於日月潭的明潭、大觀水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料，與台灣文具設計品牌物外YSTUDIO聯名，歷時兩年研發，推出日月潭水力筆、筆座和桌上小物轉子造型陀螺，14日於台電文創電商平台限量上市。

台電近年利用電廠發電煤灰、電桿退役設備等發電副產品與退役設備，透過台電文創品牌和在地設計師合推循環經濟，並以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅。

台電今舉辦「台電退役封水銅條再製計畫展覽暨日月潭水力筆發表會」，由台電副總經理王振勇與協助退役材料回收利用的電廠主管同仁及物外YSTUDIO設計團隊，共同宣布新品上市與展覽開幕。

台電表示，很多人不知道平時美麗的南投日月潭，除是觀光、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮，日復一日默默利用水位落差搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠共十部機組兼具抽水蓄能，還可重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」，而此次文創再製計畫使用的循環材料，即來自兩座電廠抽蓄機組水輪機內獨有構件，一部機共有40支重逾2公斤、長約50公分的退役回收銅材「封水銅條」。

台電指出，封水銅條位於抽蓄機組內，在控制水流進出的水輪機導翼上、下方，平時搭配抽放水發電需求，用於封水及阻隔空氣，因經年累月受水流沖刷產生水蝕刻痕，約八至十年需定期汰換，確保機組穩定運轉。台電文創延續實踐循環經濟，回收180支總重近400公斤的封水銅條，以保留材料珍貴原貌為核心，結合CNC電腦切削及鎔鑄工序，並融入發電機組電力座標、復古電力開關和發電機轉子造型等細節設計，打造出每個都是獨一無二的日月潭水力筆、筆座和轉子陀螺。

台電說明，此次也聯手曾與台達電子（2308）、茶籽堂、Uber Eats等知名企業合作環保永續行動的循環經濟顧問公司REnato lab，協助評估封水銅條再製計畫減碳效益，以此次回收銅材再製成文具與一般使用新材料製程相比，可減少近90%碳排。

台電表示，新品今日正式上架台電文創電商平台，為推廣循環經濟理念，也在台電大樓一樓大廳舉辦展覽，以電力流轉、永續、熔煉、重光四主題面向介紹再製計畫，展場設計佈置亦落實重複使用的零廢棄、零新耗概念，14日起至7月6日每週一至六上午9點至下午5點免費展出，展出期間更有限量導覽體驗試寫活動，還可獲新品折扣優惠，後續也將於7月9日至7月24日移展至臺北市立美術館Wild Open Space，詳情可參考台電文創FB粉專與ACCUPASS活動報名資訊。

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