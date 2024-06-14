9月再漲電價？台電：燃料價格應是逐步回跌回穩
9月再漲電價？台電副總經理王振勇14日表示，國際燃料價格應該是逐步回跌回穩，這是很清楚的趨勢，包括發電用天然氣價6月又調降1.29%至每立方公尺13.88元，燃煤價格則約在每噸140美元上下盤旋，至於燃料價格對台電財務的影響，則仍要看後續發展。
台電文創今舉行新品發表會，王振勇會後受訪做以上表示。王振勇僅強調，國際燃料價格應該是逐步回跌回穩，但不願對其他財務問題進一步說明。
今年4月已調漲過電價，6月開始的夏月電價再調一次，電價又更貴了。因此，近來各界對於電價9月是否再次調漲相當關注。不過，行政院長卓榮泰已暗示9月不調漲電價，郭智輝日前在立法院經濟委員會答詢時也表示，如果行政院有此指示，就會按此方向努力。
台電4月電價調漲是以燃料價格上漲導致發電成本大增為理由，檢視近期國際燃料價格變化情形，台電副總經理王振勇表示，燃料價格要以全年走勢來看，台電向中油採購的天然氣價格為浮動的，會依計價公式隨時調整；燃煤價格則是長約搭配短約，當長約價格高時，就少買一些，改以多加採購現貨，目前價格都在變化中，很難預估最終結果，會持續觀察市場發展，執行適度採購策略。
發電燃料成本占比除了影響台電財務，對電價走勢也至關重要，今年以來，隨著國際燃料成本回跌，今年1~4月台電燃料費用占成本比重已降至56%，比去年同期的79%大幅改善，同期自發電力燃料成本也已較去年同期大減323億元，對台電穩健經營有正向幫助。再加上電價平均調漲11％，在支出減少收入增加的情況下，台電財務可望改善。
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