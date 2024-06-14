9月還會漲電價？受國際燃料價格走勢牽動 台電：燃料價格逐步回跌回穩
今年4月已經調漲過的電價，9月是否再漲一次？經濟部長郭智輝日前表示，會按照行政院指示方向來努力。台電4月電價調漲是以燃料價格上漲導致發電成本大增為理由，檢視近期國際燃料價格變化情形，台電副總王振勇表示，國際燃料價格逐步回穩，至於燃料價格對台電財務的影響，還是要看後續發展。
台電14日舉行文創新品發表會，督導台電新事業開發業務的王振勇出席並致詞，會後受訪時不願多談台電財務狀況，但表示目前國際燃料價已逐步回跌回穩。
王振勇說明，天然氣價格6月調降1.29％，每立方公尺為13.88元，天然氣由中油提供，依計價公式計算，燃煤價格則是每公噸140美元上下，長約搭配短約採購，當長約價格較高時就少買一些，改採購現貨，價格變化很大，較難預估最終結果，台電會持續關注市場發展，適度調整採購策略。
今年4月已調漲過電價，6月開始的夏月電價又比較貴，各界對於電價9月是否再次調漲感到憂心，不過，行政院長卓榮泰已暗示9月不調漲電價，郭智輝日前在立法院經濟委員會答詢時也表示，如果行政院有此指示，就會按此方向努力。
就在台電4月調漲電價前，國際燃料價格已明顯回檔，燃料成本壓力對台電而言已大為減輕，台電今年前4月燃料費用占成本比重已降至56％，較上年同期的79％已大幅改善，自發電力燃料成本較上年同期大減323億元，加上電價平均調漲11％，在支出減少收入增加的情況下，台電財務可望明顯改善。
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