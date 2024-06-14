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機械公會「台日機械合作商談會」 6月17日名古屋開跑

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
機械公會「台日機械合作商談會」往年舉辦盛況。機械公會提供
機械公會「台日機械合作商談會」往年舉辦盛況。機械公會提供

台灣機械公會在經濟部國際貿易署支持下，將於6月17、18日，前往名古屋及東京，連辦二場「台日機械合作商談會」，為協助我國智慧機械產業透過與日本合作的機會，切入國際高階製造供應鏈，及加入日本大商社的海外綿密行銷網。

此次台日機械合作商談會，日方的合辦單位為機械振興協會、與日本工作機械輸入協會。

兩場參加的日商有24家、60餘人，台灣企業有16家30餘人，預計進行140組媒合商談，可望在訂單及技術合作上帶來具體的成果。

機械公會指出，由台日機械技術與合作聯誼會會長黃立翰領軍，17、18日登場的「台日機械合作商談會」，成員由台灣多家知名工具機、電子設備、零組件及高精密加工廠商組成，將與日本半導體設備、商社、工具機等產業日商，展開一對一洽談。

由於半導體設備現有精密加工技術的急迫需求，可望為我業者轉型帶來更多新商機與合作機會。

值得一提的是，名古屋為日本高精密且保守的工業重鎮，擁有從汽車、航太業發展出來的基本功，供應鏈完整，技術含量高，是我國廠商值得去取經、深耕、尋求合作的地區，備受業者期待。

2024台日機械合作商談會為疫情後再次回到日本的首次商談。台灣企業有旭東（4537）、橋鋒、中部雷射、元精、城市精密、台吉、宇聯、立新等多家客製能力強、且二代親自上陣的精密機械廠。

日商則有以半導體供應鏈需求為首的三共、双日、東洋精機、桶谷製作所，工具機含芝浦、大野精工、MAZAK、西田、塩澤在內的知名大廠，商社則以CAPTAIN、CKB、丸紅、兼松KGK、NaITO、TOAMEC、丸一切削等可進行東南亞合作的國際日商。

機械公會多年來與日本機械振興協會、日本工作機械輸入協會合作，建構了台日機械媒合工作平台，透過事前周延的媒合作業，如協助會員釐清對日本合作的期待、找到自我產品的優勢，以及將資料梳理成符合日本人思維的內容等，再由耕耘日本多年人脈的東京服務中心發邀請給目標日商，確認意願後促成兩方見面商談。

商談會多年下來，已協助超過200餘家次的台灣機械業者，與150餘家次的日商進行精凖洽談，成果豐碩。

半導體 日本

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