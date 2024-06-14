中油雙機制穩油價 下週汽油估降1角、柴油不調整

輝達（Nvidia）在6月7日收盤後進行一分十的股票分割，並在10日交易。股民想問的是，現在還能買輝達股票嗎？簡單來說，現在買輝達股票絕對還不算太晚，股票分割前後唯一的區別是輝達的股價便宜了很多。但購買輝達的最佳時機現在可能已經過去了，其他晶片製造商正在競相挑戰輝達的市場主導地位，減少對輝達的依賴。 另外，今年實施股票分割的企業數量增加，華爾街也開始關注，下一家可能會是誰？

2024-06-14 06:00