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美股新高 法人：利率高低非重點 AI 助攻是關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會一如市場預期，將聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%，並暗示今(2024)年降息次數由三次變成一次。市場原本擔心美股會因此下跌，但美國股市依然繼續創下歷史新高。鉅亨投顧認為，聯邦基金利率的高低已經不是重點，AI能否帶來生產力提升與是否有更多企業增加投資，才是觀察美股市場的關鍵。

聚亨投顧表示，從2013年以來聯準會公布的點陣圖有兩大特點，第一是第1季對於全年利率預期都偏低，且對於全年利率預測的正確率只有36%；第二是第2季跟第3季的預期會調整為較正常水準，正確率則分別提高至55%及82%。

鉅亨投顧總經理張榮仁說，目前為止美國經濟數據大多良好，就算市場認為偏弱的第1季經濟成長率，也是因為強勢美元導致進口大幅成長所導致，扣除淨出口與政府支出的最終民間需求年增率為2.8%，顯示美國經濟依然健康。

這次點陣圖除了調整利率與通貨膨脹率預估外，還將長期利率預估由2.6%升至2.8%。這次聯準會主席鮑爾也提到，美國設備和無形資產上的支出增長許多，有大量新科技工廠正在建設，因此，鉅亨投顧認為AI正透過提高生產力的方式讓企業恢復投資的意願，可望在未來轉化為更高生產力的資金需求，而正是美國長期利率升高的原因。

張榮仁指出，聯邦基金利率的高低已經不是重點，AI能否帶來生產力提升與是否有更多企業增加投資，才是美國經濟與股市能否複製1990年代榮景的關鍵，建議投資人可以美國股票型基金或美國成長型基金做為資產配置的核心。「鉅亨買基金」現在全平台基金申購，享全面零手續費優惠，也無信託保管費，投資人不妨趁現在掌握機會進場布局，有效增值資產。

美國經濟

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