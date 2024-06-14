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國泰世華：Fed 態度鷹中偏鴿 高利率環境將引導短線美元偏強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行總經理李偉正。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行總經理李偉正。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行指出，這次FOMC會議結果後，8月23日舉行的傑克森洞央行年會將是觀察今(2024)年降息1碼或2碼的重要分水嶺。若6、7月通膨進一步取得進展，9月仍可能降息。但若數據改善不如預期，降息時點可能會進一步推遲至12月。

國泰世華銀行表示，高利率環境影響下，美國經濟復甦動能偏緩；1.美國第1季GDP年化季增下滑至1.3%(前值3.4%)；2.ISM製造業指數連兩個月下滑，美國製造業復甦步伐緩慢；3.就業降溫，職缺數下滑帶動美國勞動供需缺口降至157萬人，將進一步紓解薪資及服務業的高位通膨，消費支出動能轉弱。

股市：目前漲幅偏大，且漲勢集中於大型科技股，加上美債殖利率偏高限縮評價修復空間，操作上不宜追高。AI趨勢有利相關企業獲利逐季增長，漲多拉回可視為逢低布局的良機；長線在資金效應下不改股市利多展望，惟應注意股市族群在獲利表現上分化明顯。

債市：通膨減速仍緩，預期短期內美聯準會(Fed)將維持觀望態勢，加上美國財政部將於第3季增加發債規模，研判美債殖利率延續高位震盪格局，10年公債在4~4.3%上緣盤整，債市持逢高鎖利布局的思維；不過預期本次降息幅度不大，債市報酬將以穩定利息收入為主。

匯市：美國景氣降溫，使市場對降息產生期待，有利美元轉弱。不過美聯準會(Fed)維持限制性利率，且上週歐洲央行(ECB)先行降息，料短線美元仍偏強整理。

歐洲央行(ECB)於6月6日降息1碼，主因歐洲經濟復甦步調較美國緩慢，降息有助於提振歐洲景氣回暖，不過隨近期歐元區CPI(消費者物價指數)走高，恐提高今年歐洲央行再次降息的門檻；而美國通膨下滑緩慢，使美聯準會(Fed)維持觀望態勢，降息有待通膨進一步降溫。歐洲央行(ECB)率先降息將引導短線美元偏強整理。

美國經濟 降息

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